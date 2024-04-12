Рафинья признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

На официальном сайте УЕФА опубликованы итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего игрока по итогам первых матчей четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

Игроком недели в Лиге чемпионов стал атакующий игрок «Барселоны» Рафинья. Бразильский футболист в Париже оформил дубль в ворота «ПСЖ» и помог каталонцам победить со счетом 3:2. Рафинья играет за сине-гранатовых с 2022 года, когда состоялся его переход из «Лидса».

Среди номинантов на звание игрока недели в Лиге чемпионов также были Фил Фоден («Манчестер Сити»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Антуан Гризманн («Атлетико»).

Игроком недели в Лиге Европы стал нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка. Его клуб одержал неожиданную крупную победу на выезде над одним из главных фаворитов турнира — 3:0 в матче с «Ливерпулем». Игрок сборной Италии выступает за команду из Бергамо с 2023 года — минувшим летом «Аталанта» приобрела его у «Вест Хэма». В АПЛ воспитанник «Сассуоло» не прижился, забив всего 3 мяча в 16 матчах.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Среди номинантов на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы также были Йонас Хофман («Байер»), Рафа Силва («Бенфика») и Пауло Дибала («Рома»).