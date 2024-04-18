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08:57 (мск), источник: Sportmail.ru

«Трудно это принять». Защитник «Ман Сити» — о вылете из Лиги чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (1:1, пен. — 3:4) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает TNT Sports.

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«Не знаю, что сказать. Разочарование. Мы доминировали весь матч, дошли до пенальти. Мы прикладывали усилия, создавали моменты. Трудно это принять. Ты всегда делаешь все возможное, чтобы попытаться избежать пенальти. А они этого хотели.

Команда была в порядке, мы бились, у нас были моменты, но это был не наш день. Порой мяч заходит в ворота, порой — нет. Теперь нам остается обратиться к тому, что еще предстоит в этом сезоне. Времени для отдыха не так уж много, это напряженный отрезок сезона. Сейчас требуется продемонстрировать силу, особенно психологически. Мы по-прежнему выступаем в двух важных турнирах», — сказал Диаш.

За 120 минут игрового времени футболисты «Манчестер Сити» нанесли 34 удара по воротам (11 — в створ), в то время как мадридцы пробили по воротам восемь раз (трижды — в створ). Также «горожане» имели подавляющее преимущество по угловым — 18:1.

«Реал» выходит в полуфинал Лиги чемпионов четвертый год подряд и в 12-й раз за 14 последних сезонов. За выход в финал мадридцам предстоит сыграть с «Баварией». Первый матч состоится 30 апреля в Мюнхене.

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