«Трудно это принять». Защитник «Ман Сити» — о вылете из Лиги чемпионов

«Не знаю, что сказать. Разочарование. Мы доминировали весь матч, дошли до пенальти. Мы прикладывали усилия, создавали моменты. Трудно это принять. Ты всегда делаешь все возможное, чтобы попытаться избежать пенальти. А они этого хотели.
Команда была в порядке, мы бились, у нас были моменты, но это был не наш день. Порой мяч заходит в ворота, порой — нет. Теперь нам остается обратиться к тому, что еще предстоит в этом сезоне. Времени для отдыха не так уж много, это напряженный отрезок сезона. Сейчас требуется продемонстрировать силу, особенно психологически. Мы по-прежнему выступаем в двух важных турнирах», — сказал Диаш.
За 120 минут игрового времени футболисты «Манчестер Сити» нанесли 34 удара по воротам (11 — в створ), в то время как мадридцы пробили по воротам восемь раз (трижды — в створ). Также «горожане» имели подавляющее преимущество по угловым — 18:1.
«Реал» выходит в полуфинал Лиги чемпионов четвертый год подряд и в 12-й раз за 14 последних сезонов. За выход в финал мадридцам предстоит сыграть с «Баварией». Первый матч состоится 30 апреля в Мюнхене.