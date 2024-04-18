«Трудно это принять». Защитник «Ман Сити» — о вылете из Лиги чемпионов

«Не знаю, что сказать. Разочарование. Мы доминировали весь матч, дошли до пенальти. Мы прикладывали усилия, создавали моменты. Трудно это принять. Ты всегда делаешь все возможное, чтобы попытаться избежать пенальти. А они этого хотели.



Команда была в порядке, мы бились, у нас были моменты, но это был не наш день. Порой мяч заходит в ворота, порой — нет. Теперь нам остается обратиться к тому, что еще предстоит в этом сезоне. Времени для отдыха не так уж много, это напряженный отрезок сезона. Сейчас требуется продемонстрировать силу, особенно психологически. Мы по-прежнему выступаем в двух важных турнирах», — сказал Диаш.