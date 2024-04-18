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09:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанаты «Реала» призывали присоединить Гибралтар к Испании

Болельщики «Реала» выкрикивали политические и оскорбительные кричалки в преддверии ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 — пен.).

Реал
Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
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На игру в Манчестер отправились более трех тысяч болельщиков мадридского клуба. Перед началом встречи они скандировали расистские кричалки в адрес владельцев «Манчестер Сити», называя их маврами.

Также от фанатов «королевского» клуба звучали оскорбительные кричалки в адрес председателя правительства Испании Педро Санчеса и ставшие уже привычными выкрики с призывами присоединить Гибралтар к Испании. Подобные лозунги неоднократно звучали и раньше, когда «Реал» встречался в еврокубках с английскими клубами.

Гибралтар — небольшая территория (6,8 кв. км) на юге Пиренейского полуострова, из-за которой у Великобритании и Испании ведется долгий территориальный спор. В 1713 году Испания уступила Великобритании эту территорию в рамках Утрехтского договора, передав ее в бессрочное пользование. С тех пор Испания неоднократно оспаривала британский суверенитет над Гибралтаром и считает эту территорию незаконно оккупированной.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Баварией». Первый матч состоится 30 апреля в Мюнхене.

Манчестер Сити
1:1
По пенальти: 3:4Основное время: 1:1 (0:1)
Реал
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