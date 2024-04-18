Карло Анчелотти: победить «Сити» можно было лишь одним способом

«Как все это объяснить? Мы начали хорошо, шли вперед, а затем нам пришлось бороться, чтобы выжить, нам пришлось страдать. “Сити” контролировал ситуацию, потому что мы защищались слишком глубоко. Сегодня мы очень, очень хорошо защищались. Речь шла о выживании. “Мадрид” — это клуб, основанный на постоянной борьбе за то, чтобы выбираться из ситуаций, из которых, как кажется, нет выхода, но мы всегда находим выход.



К тому времени, когда началась серия пенальти, мы были полностью уверены, что пройдем дальше. Это единственный способ приехать в гости к “Сити” и победить. Ты работаешь, жертвуешь и побеждаешь, как можешь. Пеп Гвардиола — джентльмен, всегда им был. Он поздравил нас, желал удачи, и это то, что делает настоящий джентльмен», — сказал Анчелотти.