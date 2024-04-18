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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Карло Анчелотти: победить «Сити» можно было лишь одним способом

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором его команда победила «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 — пен). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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«Как все это объяснить? Мы начали хорошо, шли вперед, а затем нам пришлось бороться, чтобы выжить, нам пришлось страдать. “Сити” контролировал ситуацию, потому что мы защищались слишком глубоко. Сегодня мы очень, очень хорошо защищались. Речь шла о выживании. “Мадрид” — это клуб, основанный на постоянной борьбе за то, чтобы выбираться из ситуаций, из которых, как кажется, нет выхода, но мы всегда находим выход.

К тому времени, когда началась серия пенальти, мы были полностью уверены, что пройдем дальше. Это единственный способ приехать в гости к “Сити” и победить. Ты работаешь, жертвуешь и побеждаешь, как можешь. Пеп Гвардиола — джентльмен, всегда им был. Он поздравил нас, желал удачи, и это то, что делает настоящий джентльмен», — сказал Анчелотти.

«Реал» выходит в полуфинал Лиги чемпионов четвертый год подряд и в 12-й раз за 14 последних сезонов. 64-летнему итальянцу удавалось сделать это в каждом из пяти сезонов, в котором он находился во главе мадридского клуба.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Баварией». Первый матч состоится 30 апреля в Мюнхене.

Во время загрузки произошла ошибка.
Манчестер Сити
1:1
По пенальти: 3:4Основное время: 1:1 (0:1)
Реал
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