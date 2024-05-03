«Байер» продлил рекордную серию без поражений до 47 матчей

Леверкузенцы улучшили свой рекорд по длительности серии без поражений в XXI веке. Ранее он принадлежал загребскому «Динамо» (2014−2015) и «Риеке» (2016−2017) — 45 матчей.

В этом сезоне подопечные Хаби Алонсо одержали 39 побед и восемь раз сыграли вничью. При этом три ничейных результата «Байера» случились в последние две недели уже после досрочного завоевания чемпионского титула в Германии.

До конца сезона леверкузенцам осталось провести всего шесть матчей — три в Бундеслиге («Айнтрахт», «Бохум», «Аугсбург»), два в Лиге Европе (с учетом финала) и финал Кубка Германии против «Кайзерслаутерна».