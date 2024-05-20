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12:14 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» потерял полузащитника перед финалом Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не сыграет в финальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает L'Equipe.

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

В начале месяца «Реал» сообщил, что у 24-летнего полузащитника была диагностирована стрессовая травма левой стопы. Повреждение было получено во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1).

Тчуамени пропустил три последних матча «Реала» и уже не сыграет в оставшихся матчах сезона — против «Бетиса» (25 мая) в заключительном туре Ла Лиги и против «Боруссии» (1 июня) в финале Лиги чемпионов. Француз летал в США на консультацию с местными специалистами, которые убедили его полностью залечить травму, чтобы быть готовым помочь сборной Франции на чемпионате Европы.

На прошлой неделе главный тренер национальной команды Дидье Дешам включил Тчуамени в итоговую заявку из 25 игроков, которые отправятся в Германию на Евро-2024. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля. Тренерский штаб может внести коррективы в состав не позже чем за неделю до старта турнира.

Тчуамени выступает за «Реал» с лета 2022 года. В этом сезоне он провел за мадридский клуб 38 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

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