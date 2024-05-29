Карло Анчелотти: я завершу свою карьеру в «Реале»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что намерен до конца своей карьеры работать в мадридском клубе. Об этом сообщает La Repubblica.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что намерен до конца своей карьеры работать в мадридском клубе. Об этом сообщает La Repubblica.
«Футбол — это одновременно сложные и простые вещи. Но простых моментов больше. Страсть здесь главное, нельзя ее разбавлять всякими навязчивыми мыслями. Навязчивые идеи в футболе — это болезнь. К счастью, я этим не страдаю. Я продолжаю работать и завершу свою карьеру в “Реале”. Но для начала я должен выиграть еще одну Лигу чемпионов», — сказал Анчелотти.
Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год и выиграл с ним Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Испании, а также клубный чемпионат мира. После этого итальянец работал в «Баварии», «Наполи» и «Эвертоне».
Летом 2021 года Анчелотти возглавил мадридский клуб во второй раз. Он повторно выиграл все вышеперечисленные турниры, добавив к ним две победы в Ла Лиге.
В субботу, 1 июня, «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов, который пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Анчелотти может завоевать рекордный пятый Кубок чемпионов в качестве тренера. Еще дважды он выигрывал турнир в качестве игрока.