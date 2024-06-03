Винисиус назван лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/2024
Лучшим молодым игроком Лиги чемпионов признан другой футболист «Реала» — 20-летний Джуд Беллингем.
Лучшим молодым игроком Лиги чемпионов признан другой футболист «Реала» — 20-летний Джуд Беллингем.
1 июня мадридский «Реал» переиграл в финале Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 и в пятнадцатый раз стал победителем самого престижного еврокубкового турнира. В финале отличились Винисиус и Дани Карвааль. Как сообщает пресс-служба УЕФА в официальном аккаунте организации в социальных сетях, Винисиус Жуниор признан лучшим игроком завершившегося сезона.
В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов бразилец сыграл 10 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
Винисиус перешел в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Винисиуса в 150 миллионов евро.