Винисиус назван лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/2024

1 июня мадридский «Реал» переиграл в финале Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 и в пятнадцатый раз стал победителем самого престижного еврокубкового турнира. В финале отличились Винисиус и Дани Карвааль. Как сообщает пресс-служба УЕФА в официальном аккаунте организации в социальных сетях, Винисиус Жуниор признан лучшим игроком завершившегося сезона.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов бразилец сыграл 10 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.