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14:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Винисиус назван лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Лучшим молодым игроком Лиги чемпионов признан другой футболист «Реала» — 20-летний Джуд Беллингем.

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

1 июня мадридский «Реал» переиграл в финале Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 и в пятнадцатый раз стал победителем самого престижного еврокубкового турнира. В финале отличились Винисиус и Дани Карвааль. Как сообщает пресс-служба УЕФА в официальном аккаунте организации в социальных сетях, Винисиус Жуниор признан лучшим игроком завершившегося сезона.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов бразилец сыграл 10 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Винисиус перешел в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Винисиуса в 150 миллионов евро.

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