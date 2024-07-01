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10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов без клуба

Портал Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов в статусе свободного агента с 1 июля 2024 года.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

На первом месте в рейтинге оказался полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо. Он покинул «Ювентус» по истечении контракта. За клуб из Турина Рабьо играл с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость француза в 35 миллионов евро.

Рабьо выходил в стартовом составе команды Дидье Дешама во всех трех матчах Франции на групповом этапе Евро-2024. 1 июля французы в Дюссельдорфе сыграют в первом раунде плей-офф чемпионата Европы против команды Бельгии.

В топ-10 также входят:

  • Марио Эрмосо (29 лет, Испания, полузащитник, последний клуб — «Атлетико») — €25 млн;
  • Гидо Родригес (30, Аргентина, полузащитник, «Бетис») — €20 млн;
  • Рафаэль Варан (31, Франция, защитник, «Манчестер Юнайтед») — €20 млн;
  • Даити Камада (27, Япония, полузащитник, «Лацио») — €18 млн;
  • Уилфред Ндиди (27, Нигерия, полузащитник, «Лестер») — €16 млн;
  • Че Адамс (27, Шотландия, нападающий, «Саутгемптон») — €15 млн;
  • Келечи Ихеаначо (27, Нигерия, нападающий, «Лестер») — €12 млн;
  • Алекс Беренгер (28, Испания, нападающий, «Атлетик») — €12 млн;
  • Райан Сессеньон (24, Англия, полузащитник, «Тоттенхэм») — €10 млн.

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