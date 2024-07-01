Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов без клуба
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Портал Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов в статусе свободного агента с 1 июля 2024 года.
Портал Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов в статусе свободного агента с 1 июля 2024 года.
На первом месте в рейтинге оказался полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо. Он покинул «Ювентус» по истечении контракта. За клуб из Турина Рабьо играл с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость француза в 35 миллионов евро.
Рабьо выходил в стартовом составе команды Дидье Дешама во всех трех матчах Франции на групповом этапе Евро-2024. 1 июля французы в Дюссельдорфе сыграют в первом раунде плей-офф чемпионата Европы против команды Бельгии.