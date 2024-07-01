Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов без клуба

На первом месте в рейтинге оказался полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо. Он покинул «Ювентус» по истечении контракта. За клуб из Турина Рабьо играл с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость француза в 35 миллионов евро.