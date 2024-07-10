Аршавин назвал «Зенит» небогатым клубом по меркам Лиги чемпионов

— Сейчас Семак смог бы чего-то достичь с «Зенитом» в Лиге чемпионов?

— Все бывает. Во-первых, вы подумайте, что в Европе деньги вообще другие. По европейским меркам «Зенит» — небогатый клуб для Лиги чемпионов.

— С кем по тратам вы можете сравнить «Зенит»? С «Аталантой», может?

— У «Аталанты» больше бюджет, чем у «Зенита». Либо примерно такой же.

— А как котировать «Зенит» в Европе? Середняк?

— «Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов, но не ¼ финала точно. Там у людей бюджеты под миллиард: от 700 млн до 1 млрд, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

«Зенит» трижды выходил в ⅛ финала Лиги чемпионов в сезоне-2011/12 сине-бело-голубые проиграли португальской «Бенфике» со счетом 3:4. В сезоне-2013/14 «Зенит» уступил дортмундской «Боруссии» со счетом 4:5, а в сезоне-2015/16 команда из Санкт-Петербурга вновь проиграла «Бенфике» со счетом 1:3.