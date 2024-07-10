Аршавин назвал «Зенит» небогатым клубом по меркам Лиги чемпионов
Экс-футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов.
Экс-футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов.
— Сейчас Семак смог бы чего-то достичь с «Зенитом» в Лиге чемпионов?
— Все бывает. Во-первых, вы подумайте, что в Европе деньги вообще другие. По европейским меркам «Зенит» — небогатый клуб для Лиги чемпионов.
— С кем по тратам вы можете сравнить «Зенит»? С «Аталантой», может?
— У «Аталанты» больше бюджет, чем у «Зенита». Либо примерно такой же.
— А как котировать «Зенит» в Европе? Середняк?
— «Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов, но не ¼ финала точно. Там у людей бюджеты под миллиард: от 700 млн до 1 млрд, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».
«Зенит» трижды выходил в ⅛ финала Лиги чемпионов в сезоне-2011/12 сине-бело-голубые проиграли португальской «Бенфике» со счетом 3:4. В сезоне-2013/14 «Зенит» уступил дортмундской «Боруссии» со счетом 4:5, а в сезоне-2015/16 команда из Санкт-Петербурга вновь проиграла «Бенфике» со счетом 1:3.
C конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.