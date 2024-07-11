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16:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Российских игроков «Урарту» не пустили на матч в Эстонию

Четырем российским футболистам армянского клуба «Урарту» не дали визу для въезда в Эстонию, сообщил главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько.

УрартуЛига конференций: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

«Урарту» прибыл в Эстонию, чтобы сыграть в матче первого раунда квалификации Лиги конференций против таллинского клуба «Калев». Встреча пройдет сегодня, 11 июля. Ответная игра состоится 18 июля в Армении.

— Сколько российских футболистов остались дома и готовы ли вы к этому матчу без них?

— В нашей армянской команде есть представители России. Они, клуб и все мы до последнего момента ожидали, что они получат разрешение на въезд. На данный момент этого разрешения нет, поэтому ни один футболист участия в игре не примет.

Два россиянина не смогли бы приехать, потому что получили повреждения. Четыре футболиста не получили визу, — сказал Гунько на предматчевой пресс-конференции.

В составе армянского «Урарту» выступают вратарь Александр Мелихов, защитник Александр Пуцко, полузащитники Олег Поляков и Антон Килин, нападающие Леон Сабуаи Иван Игнатьев.

В минувшем сезоне Лиги конференций греческий «Олимпиакос» в финальном матче обыграл итальянскую «Фиорентину». Встреча прошла в Афинах и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 116-й минуте забил марокканский нападающий Аюб Эль-Кааби. «Олимпиакос» завоевал первый в истории греческого футбола еврокубок. Клуб также впервые за 22 года победил в финале турнира УЕФА в родной стране.


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