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15:30 (мск), источник: Sportmail.ru

«Рома» заняла пятое место в обновленном клубном рейтинге УЕФА

УЕФА опубликовал обновленный рейтинг клубов перед стартом сезона-2024/25.

Источник: Reuters

Рейтинг представляет собой количество очков, которое команды набрали за последние пять еврокубковых сезонов. Лидерство в рейтинге третий сезон кряду сохраняет «Манчестер Сити». Мадридский «Реал» после победы в Лиге чемпионов поднялся на вторую строчку, обойдя мюнхенскую «Баварию».

В топ-5 клубного рейтинга УЕФА благодаря стабильному выступлению в еврокубках поднялась «Рома». За последние четыре сезона римский клуб сумел выиграть Лигу конференций, а также выйти в финал Лиги Европы и дважды добраться до полуфинала турнира.

Топ-10 клубного рейтинга УЕФА:

  1. «Манчестер Сити» — 123.000;
  2. «Реал Мадрид» — 119.000;
  3. «Бавария» — 108.000;
  4. «Ливерпуль» — 96.000;
  5. «Рома» — 90.000;
  6. «Пари Сен-Жермен» — 85.000;
  7. «Вильярреал» — 82.000;
  8. «Боруссия» (Дортмунд) — 79.000;
  9. «Челси» — 79.000;
  10. «Интер» — 76.000.

Полностью с рейтингом можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.

Клубный рейтинг УЕФА используется для посева во время жеребьевки еврокубков. Лучшие российские клубы в рейтинге — «Зенит» (104-е место) и «Спартак» (106-е). В рейтинге учтены их баллы за сезоны-2020/21 и 2021/22. В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские клубы от участия в международных турнирах, из-за чего они будут вынуждены пропустить третий еврокубковый сезон подряд.

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