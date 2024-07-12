«Рома» заняла пятое место в обновленном клубном рейтинге УЕФА

Рейтинг представляет собой количество очков, которое команды набрали за последние пять еврокубковых сезонов. Лидерство в рейтинге третий сезон кряду сохраняет «Манчестер Сити». Мадридский «Реал» после победы в Лиге чемпионов поднялся на вторую строчку, обойдя мюнхенскую «Баварию».

В топ-5 клубного рейтинга УЕФА благодаря стабильному выступлению в еврокубках поднялась «Рома». За последние четыре сезона римский клуб сумел выиграть Лигу конференций, а также выйти в финал Лиги Европы и дважды добраться до полуфинала турнира.

Топ-10 клубного рейтинга УЕФА:

«Манчестер Сити» — 123.000; «Реал Мадрид» — 119.000; «Бавария» — 108.000; «Ливерпуль» — 96.000; «Рома» — 90.000; «Пари Сен-Жермен» — 85.000; «Вильярреал» — 82.000; «Боруссия» (Дортмунд) — 79.000; «Челси» — 79.000; «Интер» — 76.000.

Полностью с рейтингом можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.