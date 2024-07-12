«Рома» заняла пятое место в обновленном клубном рейтинге УЕФА
УЕФА опубликовал обновленный рейтинг клубов перед стартом сезона-2024/25.
УЕФА опубликовал обновленный рейтинг клубов перед стартом сезона-2024/25.
Рейтинг представляет собой количество очков, которое команды набрали за последние пять еврокубковых сезонов. Лидерство в рейтинге третий сезон кряду сохраняет «Манчестер Сити». Мадридский «Реал» после победы в Лиге чемпионов поднялся на вторую строчку, обойдя мюнхенскую «Баварию».
В топ-5 клубного рейтинга УЕФА благодаря стабильному выступлению в еврокубках поднялась «Рома». За последние четыре сезона римский клуб сумел выиграть Лигу конференций, а также выйти в финал Лиги Европы и дважды добраться до полуфинала турнира.
Топ-10 клубного рейтинга УЕФА:
Полностью с рейтингом можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.
Клубный рейтинг УЕФА используется для посева во время жеребьевки еврокубков. Лучшие российские клубы в рейтинге — «Зенит» (104-е место) и «Спартак» (106-е). В рейтинге учтены их баллы за сезоны-2020/21 и 2021/22. В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские клубы от участия в международных турнирах, из-за чего они будут вынуждены пропустить третий еврокубковый сезон подряд.