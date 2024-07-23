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12:00 (мск), источник: Спорт Mail

«Динамо Киев» отказалось от рукопожатий с игроками «Партизана»

Причиной такого решения стала поездка сербского клуба в Россию.

Динамо К
ПартизанЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

23 июля стартуют матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» сыграет с вице-чемпионом Сербии «Партизаном».

На предматчевой пресс-конференции экс-голкипер киевского клуба, а ныне — главный тренер Александр Шовковский сообщил, что «динамовцы» отказались от совместных предматчевых мероприятий в противостоянии с футболистами из Белграда. Игроки украинского клуба не будут пожимать руки игрокам «Партизана» и не станут обмениваться вымпелами с соперником. Причина такого решения — поездка белградского клуба на Братский кубок в Москву, где «Партизан» сыграл против московских ЦСКА и «Динамо».

«Мы специально не делали никаких публичных заявлений по этому поводу, чтобы не разжигать вражду перед матчем. Но, учитывая все вышеупомянутые обстоятельства, мы вынуждены отказаться от всех официальных мероприятий», — сказал Шовковский.

Матч киевлян против «Партизана» пройдет на нейтральном поле в польском Люблине в 21 час по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Белграде 31 июля.

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