«Динамо Киев» отказалось от рукопожатий с игроками «Партизана»

23 июля стартуют матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» сыграет с вице-чемпионом Сербии «Партизаном».

На предматчевой пресс-конференции экс-голкипер киевского клуба, а ныне — главный тренер Александр Шовковский сообщил, что «динамовцы» отказались от совместных предматчевых мероприятий в противостоянии с футболистами из Белграда. Игроки украинского клуба не будут пожимать руки игрокам «Партизана» и не станут обмениваться вымпелами с соперником. Причина такого решения — поездка белградского клуба на Братский кубок в Москву, где «Партизан» сыграл против московских ЦСКА и «Динамо».

«Мы специально не делали никаких публичных заявлений по этому поводу, чтобы не разжигать вражду перед матчем. Но, учитывая все вышеупомянутые обстоятельства, мы вынуждены отказаться от всех официальных мероприятий», — сказал Шовковский.