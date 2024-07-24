Венгрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА для распределения мест в еврокубках.

Венгрия набрала первые очки в сезоне-2024/25 благодаря исключению украинского клуба «Днепра-1» из Лиги конференций и присуждению «Академии Пушкаша» двух технических побед в квалификационном раунде.

С учетом пяти последних сезонов Россия имеет 18,299 баллов в таблице коэффициентов, уступая Хорватии (21,150), Украине (21,000) и Венгрии (18,375).