Венгрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия опустилась в таблице коэффициентов на 23-е место.
Россия опустилась в таблице коэффициентов на 23-е место.
Венгрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА для распределения мест в еврокубках.
Венгрия набрала первые очки в сезоне-2024/25 благодаря исключению украинского клуба «Днепра-1» из Лиги конференций и присуждению «Академии Пушкаша» двух технических побед в квалификационном раунде.
С учетом пяти последних сезонов Россия имеет 18,299 баллов в таблице коэффициентов, уступая Хорватии (21,150), Украине (21,000) и Венгрии (18,375).
Российские клубы отстранены от еврокубков с февраля 2022 года. Россия дважды получала 4,33 балла по наименьшему коэффициенту за последние пять лет.