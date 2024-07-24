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18:28 (мск), источник: Спорт Mail

Венгрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась в таблице коэффициентов на 23-е место.

Источник: AP 2023

Венгрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА для распределения мест в еврокубках.

Венгрия набрала первые очки в сезоне-2024/25 благодаря исключению украинского клуба «Днепра-1» из Лиги конференций и присуждению «Академии Пушкаша» двух технических побед в квалификационном раунде.

С учетом пяти последних сезонов Россия имеет 18,299 баллов в таблице коэффициентов, уступая Хорватии (21,150), Украине (21,000) и Венгрии (18,375).

Российские клубы отстранены от еврокубков с февраля 2022 года. Россия дважды получала 4,33 балла по наименьшему коэффициенту за последние пять лет.

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