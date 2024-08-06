Польские арбитры отстранены от матча ЛЧ за кражу дорожного знака
Польские арбитры Бартош Франковский и Томаш Мусял были задержаны за неподобающее поведение в состоянии алкогольного опьянения.
Польские арбитры Бартош Франковский и Томаш Мусял были задержаны за неподобающее поведение в состоянии алкогольного опьянения.
Бартош Франковский и Томаш Мусял должны были работать в качестве судей VAR на матче между киевским «Динамо» и шотландским «Глазго Рейнджерс» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.
В ночь на 6 августа арбитров задержала полиция, после того как они украли дорожный знак. У них в крови обнаружили повышенное содержание алкоголя. Телеканал TVP Sport отмечает, что судей поместили в вытрезвитель. По данным источника, Польский футбольний союз разорвет контракты с Франковским и Мусялом.
На сайте УЕФА были внесены изменения в состав судей на предстоящую встречу. Теперь в качестве VAR-ассистентов значатся Томаш Квятковский и Павел Малец, также представляющие Польшу.