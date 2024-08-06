Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:00
Ноа
АЕК
Футбол. Еврокубки
19:30
Паневежис
Маккаби
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
ПАОК
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
ТНС
Футбол. Еврокубки
20:15
Мидтьюлланн
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:00
Спарта П
Стяуа
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
21:30
Лилль
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
21:45
Зальцбург
Твенте
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
31.07
Борац Б-Л
ПАОК
31.07
Динамо Мн
Лудогорец
31.07
Ягеллония
Паневежис
31.07
Маккаби
Стяуа
31.07
Партизан
Динамо К
31.07
Мидтьюлланн
УЭ Санта-Колома
31.07
РФШ
Буде-Глимт
30.07
Клаксвик
Мальме
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
18:20 (мск), источник: Спорт Mail

Польские арбитры отстранены от матча ЛЧ за кражу дорожного знака

Польские арбитры Бартош Франковский и Томаш Мусял были задержаны за неподобающее поведение в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: РИА "Новости"

Бартош Франковский и Томаш Мусял должны были работать в качестве судей VAR на матче между киевским «Динамо» и шотландским «Глазго Рейнджерс» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

В ночь на 6 августа арбитров задержала полиция, после того как они украли дорожный знак. У них в крови обнаружили повышенное содержание алкоголя. Телеканал TVP Sport отмечает, что судей поместили в вытрезвитель. По данным источника, Польский футбольний союз разорвет контракты с Франковским и Мусялом.

На сайте УЕФА были внесены изменения в состав судей на предстоящую встречу. Теперь в качестве VAR-ассистентов значатся Томаш Квятковский и Павел Малец, также представляющие Польшу.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь