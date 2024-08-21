В ролике УЕФА о Лиге чемпионов был указан российский флаг

Жеребьевка первой Лиги чемпионов в новом формате состоится 29 августа в Монако. С нового сезона в розыгрыше турнира будут участвовать не 32 команды, как было раньше, а 36. Изменен также формат проведения — раньше клубы делились на группы, теперь будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице.