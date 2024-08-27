Ван Бастен призвал закрывать трансферное окно до старта сезона

Марко ван Бастен считает, что трансферное окно нужно закрывать до старта сезона.
«Каждый год одно и то же. Двадцать лет подряд. Сезон начинается в середине августа, а трансферный дедлайн — в сентябре. Почему так? Если окно будет закрываться до старта сезона, то игра станет лучше и приятнее для зрителей. Команды будут более сыгранными. Есть клубы, которые прямо сейчас продолжают продавать игроков — и не по одному. Разве это не безумие? Когда я работал в ФИФА, то говорил об этом много раз. Но у них заложены уши. Можно, например, сдвинуть начало сезона. Им нужно лучше работать с календарем», — приводит слова Марко ван Бастена нидерландское издание Voetbal Intarnational.
Во время карьеры футболиста ван Бастен играл на позиции нападающего за «Аякс» и «Милан». В 1988, 1989 и 1992 годах признавался лучшим футболистом Европы. В составе сборной Нидерландов форвард стал чемпионом Европы в 1988 году — в финале «оранжевые» со счетом 2:0 обыграли сборную СССР.
Ван Бастен в качестве главного тренера возглавлял «Аякс», «Херенвен», «АЗ» и сборную Нидерландов.
С 2016 по 2018 год ван Бастен занимал пост технического директора ФИФА.