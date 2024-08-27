Ван Бастен призвал закрывать трансферное окно до старта сезона

«Каждый год одно и то же. Двадцать лет подряд. Сезон начинается в середине августа, а трансферный дедлайн — в сентябре. Почему так? Если окно будет закрываться до старта сезона, то игра станет лучше и приятнее для зрителей. Команды будут более сыгранными. Есть клубы, которые прямо сейчас продолжают продавать игроков — и не по одному. Разве это не безумие? Когда я работал в ФИФА, то говорил об этом много раз. Но у них заложены уши. Можно, например, сдвинуть начало сезона. Им нужно лучше работать с календарем», — приводит слова Марко ван Бастена нидерландское издание Voetbal Intarnational.