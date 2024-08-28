УЕФА представила официальные мячи мужской и женской ЛЧ на сезон

В заявлении пресс-службы УЕФА отмечается, что оба мяча вернулись к классическому виду, но с обновленными технологиями, и на них снова будут изображены звезды от кончика до кончика, а не смещенный рисунок, который использовался с 2019 года.
«Выпуск новых официальных мячей для матчей всегда является важным событием для болельщиков и игроков, поскольку мы начинаем очередной захватывающий сезон. Знаковый дизайн новых мячей навевает воспоминания о волшебных моментах, свидетелями которых мы были на протяжении многих лет, а передовые технологии символизируют постоянное развитие и премиальное позиционирование, определяющее соревнования», — приводит слова директора по маркетингу УЕФА Ги-Лорана Эпштейна пресс-служба организации.
Жеребьевка первой Лиги чемпионов в новом формате состоится 29 августа в Монако. С нового сезона в розыгрыше турнира будут участвовать не 32 команды, как было раньше, а 36. Изменен также формат проведения — раньше клубы делились на группы, теперь будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.