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Анчелотти — о ЛЧ: Иногда новое может оказаться весьма хорошим

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«У меня пока нет какого-то мнения, потому что мы еще не играли в таком формате. Наберитесь терпения, мы обсудим этот вопрос через год. Иногда что-то новое может оказаться весьма хорошим», — приводит слова Анчелотти пресс-служба мадридцев.

В новом сезоне Лиги чемпионов не будет привычного вида группового турнира. В основной сетке впервые сыграют 36 команд, и каждая из них проведет восемь матчей с восемью разными соперниками.

Восемь лучших команд группового турнира напрямую выйдут в ⅛ финала Лиги чемпионов. Занявшие места с 9-е по 24-е клубы проведут дополнительный стыковой раунд для определения еще восьми участников ⅛ финала. Начиная с этой стадии в турнире будет действовать нынешний формат плей-офф с двухматчевыми противостояниями.

Мадридский «Реал» — действующий победитель Лиги чемпионов. В финале, состоявшемся в Лондоне 1 июня, была обыграна дортмундская «Боруссия» (2:0).