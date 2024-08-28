Анчелотти — о ЛЧ: Иногда новое может оказаться весьма хорошим

«У меня пока нет какого-то мнения, потому что мы еще не играли в таком формате. Наберитесь терпения, мы обсудим этот вопрос через год. Иногда что-то новое может оказаться весьма хорошим», — приводит слова Анчелотти пресс-служба мадридцев.