Анчелотти — о ЛЧ: Иногда новое может оказаться весьма хорошим

«У меня пока нет какого-то мнения, потому что мы еще не играли в таком формате. Наберитесь терпения, мы обсудим этот вопрос через год. Иногда что-то новое может оказаться весьма хорошим», — приводит слова Анчелотти пресс-служба мадридцев.
В новом сезоне Лиги чемпионов не будет привычного вида группового турнира. В основной сетке впервые сыграют 36 команд, и каждая из них проведет восемь матчей с восемью разными соперниками.
Восемь лучших команд группового турнира напрямую выйдут в ⅛ финала Лиги чемпионов. Занявшие места с 9-е по 24-е клубы проведут дополнительный стыковой раунд для определения еще восьми участников ⅛ финала. Начиная с этой стадии в турнире будет действовать нынешний формат плей-офф с двухматчевыми противостояниями.
Мадридский «Реал» — действующий победитель Лиги чемпионов. В финале, состоявшемся в Лондоне 1 июня, была обыграна дортмундская «Боруссия» (2:0).