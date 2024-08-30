ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграет с «Ман Юнайтед» в Лиге Европы

Напомним, что прежний групповой этап Лиги Европы заменен на общий (лиговый) этап, а количество его участников увеличено с 32 до 36 команд. Все 36 клубов будут в одной таблице. Восемь сильнейших сразу получат путевки в ⅛ финала. А команды, занявшие с 9-го по 24-е места, проведут стыковые матчи. 12 худших клубов лигового этапа завершат выступление в еврокубках.