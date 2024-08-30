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ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграет с «Ман Юнайтед» в Лиге Европы

В Монако состоялась жеребьевка основной стадии Лиги Европы.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Греческий ПАОК, в составе которого выступают российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов, сыграют на выезде с «Манчестер Юнайтед».

Также ПАОК встретится в гостях с «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, «Галатасараем» и РФШ. А на домашнем поле примет «Славию», «Ференцварош», «Викторию Пльзень» и ФКСБ.

«Реал Сосьедад» кроме греческого клуба на домашнем поле примет «Аякс», киевское «Динамо» и «Андерлехт». А на выезде встретится с «Лацио», «Маккаби» Тель-Авив, «Викторией Пльзень» и «Ниццей».

Напомним, что прежний групповой этап Лиги Европы заменен на общий (лиговый) этап, а количество его участников увеличено с 32 до 36 команд. Все 36 клубов будут в одной таблице. Восемь сильнейших сразу получат путевки в ⅛ финала. А команды, занявшие с 9-го по 24-е места, проведут стыковые матчи. 12 худших клубов лигового этапа завершат выступление в еврокубках.

В новом формате нет обмена клубами между разными еврокубками, который раньше проходил после группового этапа. Борьбу за трофей поведут только те команды, которые стартуют на лиговом этапе.

Ранее стало известно, что в еврокубках сыграют десять российских футболистов.