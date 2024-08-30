Десять российских футболистов сыграют в еврокубках-2024/25

В еврокубковом сезоне-2024/25 примут участие десять российских игроков.
- Лига чемпионов: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция), Александр Головин («Монако», Франция), Егор Пруцев («Црвена Звезда», Сербия) и Даниил Худяков («Штурм», Австрия).
- Лига Европы: Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания), Федор Чалов, Магомед Оздоев (оба — ПАОК, Греция) и Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия).
- Лига конференций: Юрий Лодыгин («Панатинаикос», Греция) и Алексей Площадный («Ноа», Армения).
Основной раунд Лиги чемпионов стартует 17 сентября, Лиги Европы — 25 сентября, Лиги конференций — 3 октября. В ЛЧ и ЛЕ каждая команда в борьбе за выход плей-офф проведут по восемь матчей, в ЛК команды сыграют по шесть встреч.
Жеребьевка основных стадий Лиги Европы и Лиги конференций пройдет в Монако сегодня, 30 августа. Начало церемонии — в 14:00 по московскому времени.