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Десять российских футболистов сыграют в еврокубках-2024/25

Стали известны все 108 клубов, которые сыграют в основных раундах еврокубковых турниров — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

В еврокубковом сезоне-2024/25 примут участие десять российских игроков.

  • Лига чемпионов: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция), Александр Головин («Монако», Франция), Егор Пруцев («Црвена Звезда», Сербия) и Даниил Худяков («Штурм», Австрия).
  • Лига Европы: Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания), Федор Чалов, Магомед Оздоев (оба — ПАОК, Греция) и Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия).
  • Лига конференций: Юрий Лодыгин («Панатинаикос», Греция) и Алексей Площадный («Ноа», Армения).

Основной раунд Лиги чемпионов стартует 17 сентября, Лиги Европы — 25 сентября, Лиги конференций — 3 октября. В ЛЧ и ЛЕ каждая команда в борьбе за выход плей-офф проведут по восемь матчей, в ЛК команды сыграют по шесть встреч.

Жеребьевка основных стадий Лиги Европы и Лиги конференций пройдет в Монако сегодня, 30 августа. Начало церемонии — в 14:00 по московскому времени.