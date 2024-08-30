Десять российских футболистов сыграют в еврокубках-2024/25

Основной раунд Лиги чемпионов стартует 17 сентября, Лиги Европы — 25 сентября, Лиги конференций — 3 октября. В ЛЧ и ЛЕ каждая команда в борьбе за выход плей-офф проведут по восемь матчей, в ЛК команды сыграют по шесть встреч.