Милан откажется от финала Лиги чемпионов 2027 года

По данным издания Sport Business, «Милан» и «Интер» намерены сконцентрироваться на реконструкции арены «Сан-Сиро».
Стадион «Сан-Сиро», который примет в феврале 2026 года церемонию открытия зимней Олимпиады, нуждается в серьезной реконструкции. Арена принадлежит городу, мэрия которого лихорадочно ищет деньги на работы по улучшению инфраструктуры.
В 2026 году «Сан-Сиро» исполнится 100 лет. После зимней Олимпиады он может быть серьезно перестроен или полностью снесен. «Милан» и «Интер», выступающие на муниципальном стадионе на правах аренды, пока никак не могут договориться между собой и с мэрией города о будущем «Сан-Сиро».
Финал Лиги чемпионов в 2025 году пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене», а в 2026-м — на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
Место проведения финала ЛЧ-2027 будет объявлено в Праге 24 сентября.