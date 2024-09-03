Милан откажется от финала Лиги чемпионов 2027 года

В 2026 году «Сан-Сиро» исполнится 100 лет. После зимней Олимпиады он может быть серьезно перестроен или полностью снесен. «Милан» и «Интер», выступающие на муниципальном стадионе на правах аренды, пока никак не могут договориться между собой и с мэрией города о будущем «Сан-Сиро».