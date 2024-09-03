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Милан откажется от финала Лиги чемпионов 2027 года

Ранее право проведения финала Лиги чемпионов 2027 года было доверено легендарному миланскому стадиону «Сан-Сиро».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным издания Sport Business, «Милан» и «Интер» намерены сконцентрироваться на реконструкции арены «Сан-Сиро».

Стадион «Сан-Сиро», который примет в феврале 2026 года церемонию открытия зимней Олимпиады, нуждается в серьезной реконструкции. Арена принадлежит городу, мэрия которого лихорадочно ищет деньги на работы по улучшению инфраструктуры.

В 2026 году «Сан-Сиро» исполнится 100 лет. После зимней Олимпиады он может быть серьезно перестроен или полностью снесен. «Милан» и «Интер», выступающие на муниципальном стадионе на правах аренды, пока никак не могут договориться между собой и с мэрией города о будущем «Сан-Сиро».

Финал Лиги чемпионов в 2025 году пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене», а в 2026-м — на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Место проведения финала ЛЧ-2027 будет объявлено в Праге 24 сентября.