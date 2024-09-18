«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов по голам

По информации Opta, «Бавария» стала первой командой, забившей девять голов в одном матче в истории главного еврокубкового турнира. Ранее несколько команд останавливались на отметке восемь забитых мячей. Последний такой случай был зафиксирован в августе 2020 года, когда «Бавария» разгромила «Барселону» (8:2) в ответном матче ¼ финала.