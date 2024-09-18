«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов по голам

По информации Opta, «Бавария» стала первой командой, забившей девять голов в одном матче в истории главного еврокубкового турнира. Ранее несколько команд останавливались на отметке восемь забитых мячей. Последний такой случай был зафиксирован в августе 2020 года, когда «Бавария» разгромила «Барселону» (8:2) в ответном матче ¼ финала.
Ранее «Бавария» забивала девять мячей в матче Кубка европейских чемпионов в 1972 году против «Омонии» (9:0).
Рекордсменом по числу забитых мячей в еврокубках является лиссабонский «Спортинг», который в ноябре 1963 года катком прошелся по АПОЭЛу (16:1) в первом матче ⅛ финала Кубка обладателей кубков.
Кроме того, матч «Баварии» и загребского «Динамо» стал вторым в истории Лиги чемпионов по общему количеству забитых мячей. Рекорд принадлежит матчу дортмундской «Боруссии» и варшавской «Легии» (8:4), которые в сезоне-2016/17 забили на двоих 12 мячей.