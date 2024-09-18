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«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов по голам

Мюнхенская «Бавария» дома разгромила загребское «Динамо» со счетом 9:2 в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации Opta, «Бавария» стала первой командой, забившей девять голов в одном матче в истории главного еврокубкового турнира. Ранее несколько команд останавливались на отметке восемь забитых мячей. Последний такой случай был зафиксирован в августе 2020 года, когда «Бавария» разгромила «Барселону» (8:2) в ответном матче ¼ финала.

Ранее «Бавария» забивала девять мячей в матче Кубка европейских чемпионов в 1972 году против «Омонии» (9:0).

Рекордсменом по числу забитых мячей в еврокубках является лиссабонский «Спортинг», который в ноябре 1963 года катком прошелся по АПОЭЛу (16:1) в первом матче ⅛ финала Кубка обладателей кубков.

Кроме того, матч «Баварии» и загребского «Динамо» стал вторым в истории Лиги чемпионов по общему количеству забитых мячей. Рекорд принадлежит матчу дортмундской «Боруссии» и варшавской «Легии» (8:4), которые в сезоне-2016/17 забили на двоих 12 мячей.

Бавария
9:2
Первый тайм: 3:0
Динамо З
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Сергей Якирович
Голы
Бавария
Гарри Кейн
19′
Рафаэл Геррейру
(Джамал Мусиала)
33′
Майкл Олисе
(Йозуа Киммих)
38′
Гарри Кейн
57′
Майкл Олисе
(Джамал Мусиала)
61′
Гарри Кейн
73′
Гарри Кейн
78′
Лерой Сане
(Томас Мюллер)
85′
Леон Горецка
(Йозуа Киммих)
90+2′
Динамо З
Бруно Петкович
(Марко Пьяца)
49′
Такуя Огивара
(Йосип Мишич)
50′
Составы команд
Бавария
2
Дайот Упамекано
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
7
Серж Гнабри
9
Гарри Кейн
1
Мануэль Нойер
46′
26
Свен Ульрайх
3
Ким Мин Джэ
68′
15
Эрик Дайер
22
Рафаэл Геррейру
81′
8
Леон Горецка
42
Джамал Мусиала
68′
10
Лерой Сане
17
Майкл Олисе
68′
25
Томас Мюллер
Динамо З
33
Иван Невистич
13
Сами Ммаэ
22
Стефан Ристовски
77′
28
Кевин Теофиль-Катрин
27
Йосип Мишич
9
Бруно Петкович
3
Такуя Огивара
73′
11
Арбер Ходжа
18
Ронаэль Пьер-Габриэль
73′
77
Дарио Шпикич
10
Мартин Батурина
78′
5
Ариян Адеми
30
Марко Рог
46′
7
Лука Стойкович
20
Марко Пьяца
62′
17
Сандро Куленович
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
29
Удары (всего)
4
18
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
0
8
Фолы
6
5
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Динамо З
Лига чемпионов: таблица и календарь