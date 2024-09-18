Кейн первым в Лиге чемпионов забил три пенальти в одной игре

Покером в составе хозяев отметился английский нападающий Харри Кейн (19', 57', 73', 78'), причем три мяча были забиты с пенальти. По информации Opta, это первый подобный хет-трик в матче Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.
Кроме того, Кейн стал первым за 33 года англичанином, которому удалось оформить покер в матче Лиги чемпионов. Последним таким игроком был нападающий «Арсенала» Алан Смит, который в октябре 1991 года забил четыре мяча в ворота венской «Аустрии» (6:1). Примечательно, что Смит сумел оформить этот покер всего за 16 минут.
Для самого Кейна это первый покер с ноября 2021 года, когда он забил четыре мяча за сборную Англии в ворота команда Сан-Марино (10:0).
Кроме того, для Кейна матч против загребского «Динамо» стал юбилейным 50-м за «Баварию». На счету 31-летнего англичанина 53 забитых мяча и 15 результативных передач. На минувших выходных Кейн отметился хет-триком в ворота «Хольштайн Киль» (6:1) в матче Бундеслиги.