Кейн первым в Лиге чемпионов забил три пенальти в одной игре

Кроме того, Кейн стал первым за 33 года англичанином, которому удалось оформить покер в матче Лиги чемпионов. Последним таким игроком был нападающий «Арсенала» Алан Смит, который в октябре 1991 года забил четыре мяча в ворота венской «Аустрии» (6:1). Примечательно, что Смит сумел оформить этот покер всего за 16 минут.