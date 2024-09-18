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Кейн первым в Лиге чемпионов забил три пенальти в одной игре

Мюнхенская «Бавария» дома разгромила загребское «Динамо» (9:2) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Покером в составе хозяев отметился английский нападающий Харри Кейн (19', 57', 73', 78'), причем три мяча были забиты с пенальти. По информации Opta, это первый подобный хет-трик в матче Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.

Кроме того, Кейн стал первым за 33 года англичанином, которому удалось оформить покер в матче Лиги чемпионов. Последним таким игроком был нападающий «Арсенала» Алан Смит, который в октябре 1991 года забил четыре мяча в ворота венской «Аустрии» (6:1). Примечательно, что Смит сумел оформить этот покер всего за 16 минут.

Для самого Кейна это первый покер с ноября 2021 года, когда он забил четыре мяча за сборную Англии в ворота команда Сан-Марино (10:0).

Кроме того, для Кейна матч против загребского «Динамо» стал юбилейным 50-м за «Баварию». На счету 31-летнего англичанина 53 забитых мяча и 15 результативных передач. На минувших выходных Кейн отметился хет-триком в ворота «Хольштайн Киль» (6:1) в матче Бундеслиги.

Бавария
9:2
Первый тайм: 3:0
Динамо З
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Сергей Якирович
Голы
Бавария
Гарри Кейн
19′
Рафаэл Геррейру
(Джамал Мусиала)
33′
Майкл Олисе
(Йозуа Киммих)
38′
Гарри Кейн
57′
Майкл Олисе
(Джамал Мусиала)
61′
Гарри Кейн
73′
Гарри Кейн
78′
Лерой Сане
(Томас Мюллер)
85′
Леон Горецка
(Йозуа Киммих)
90+2′
Динамо З
Бруно Петкович
(Марко Пьяца)
49′
Такуя Огивара
(Йосип Мишич)
50′
Составы команд
Бавария
2
Дайот Упамекано
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
7
Серж Гнабри
9
Гарри Кейн
1
Мануэль Нойер
46′
26
Свен Ульрайх
3
Ким Мин Джэ
68′
15
Эрик Дайер
22
Рафаэл Геррейру
81′
8
Леон Горецка
42
Джамал Мусиала
68′
10
Лерой Сане
17
Майкл Олисе
68′
25
Томас Мюллер
Динамо З
33
Иван Невистич
13
Сами Ммаэ
22
Стефан Ристовски
77′
28
Кевин Теофиль-Катрин
27
Йосип Мишич
9
Бруно Петкович
3
Такуя Огивара
73′
11
Арбер Ходжа
18
Ронаэль Пьер-Габриэль
73′
77
Дарио Шпикич
10
Мартин Батурина
78′
5
Ариян Адеми
30
Марко Рог
46′
7
Лука Стойкович
20
Марко Пьяца
62′
17
Сандро Куленович
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
29
Удары (всего)
4
18
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
0
8
Фолы
6
5
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Динамо З
Лига чемпионов: таблица и календарь