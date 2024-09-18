Анчелотти о проблемах «Реала»: нельзя доминировать все 90 минут

«Я провел 200 матчей и не помню ни одного легкого. В начале сезона всегда приходится бороться, когда ты еще не в лучшей своей форме. У нас было много моментов, чтобы закончить игру раньше, и потом мы снова нашли силы, чтобы забить.



Невозможно доминировать все 90 минут, к тому же “Штутгарт” очень хорошо контролирует мяч. В начале нам было тяжело, потому что мы проигрывали много единоборств. Важно было победить, и мы выиграли, все хорошо», — сказал Анчелотти.