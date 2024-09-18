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Анчелотти не стал ругать Эндрика за гол в ворота «Штутгарта»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру нападающего Эндрика в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Штутгарта» (3:1). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

18-летний бразилец вышел на поле на 80-й минуте, заменив Джуда Беллингема. На пятой добавленной минуте после контратаки он забил третий мяч своей команды. При этом Эндрик решил не играть на своих партнеров, которые находились в более выгодной позиции, а нанес точный удар из-за пределов штрафной.

«Эндрик был смелым. Это был последний большой шанс в матче, и лучшим решением было воспользоваться им. Он был уверен, что забьет, и он забил» — сказал Анчелотти после матча.

В возрасте 18 лет 58 дней Эндрик стал самым молодым автором гола «Реала» в Лиге чемпионов. Он на 55 дней превзошел предыдущий рекорд, установленный в 1995 году нападающим Раулем.

Эндрик провел за «Реал» пять матчей, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами. Во всех матчах он выходил со скамейки запасных, отыграв в общей сложности 20 минут.

Реал
3:1
Первый тайм: 0:0
Штутгарт
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Себастьян Хенесс
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Родригу)
46′
Антонио Рюдигер
(Лука Модрич)
83′
Эндрик
(Даниэль Карвахаль)
90+5′
Штутгарт
Дениз Ундав
(Джейми Левелинг)
68′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
2
Даниэль Карвахаль
22
Антонио Рюдигер
8
Федерико Вальверде
78′
7
Винисиус Жуниор
9
Килиан Мбаппе
23
Ферлан Менди
75′
20
Франсиско Гарсия
5
Джуд Беллингем
80′
16
Эндрик
11
Родригу
75′
15
Арда Гюлер
17
Лукас Васкес
23′
46′
3
Эдер Милитау
80′
14
Орельен Тшуамени
70′
10
Лука Модрич
90+5′
Штутгарт
33
Александр Нюбель
7
Максимилиан Миттельштедт
30′
24
Юлиан Шабо
6
Ангело Штиллер
16
Атакан Каразор
18
Джейми Левелинг
4
Джоша Вагноман
63′
45
Анри Чейз
29
Антони Руо
89′
23
Дан-Аксель Загаду
8
Энцо Мийо
75′
9
Эрмедин Демирович
26
Дениз Ундав
75′
10
Эль Билаль Туре
27
Крис Фюрих
63′
32
Фабиан Ридер
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
17
8
Удары в створ
7
1
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
6
13
Фолы
10
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Халил Умут Мелер
(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Штутгарт
Лига чемпионов: таблица и календарь