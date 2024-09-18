Анчелотти не стал ругать Эндрика за гол в ворота «Штутгарта»

18-летний бразилец вышел на поле на 80-й минуте, заменив Джуда Беллингема. На пятой добавленной минуте после контратаки он забил третий мяч своей команды. При этом Эндрик решил не играть на своих партнеров, которые находились в более выгодной позиции, а нанес точный удар из-за пределов штрафной.
«Эндрик был смелым. Это был последний большой шанс в матче, и лучшим решением было воспользоваться им. Он был уверен, что забьет, и он забил» — сказал Анчелотти после матча.
В возрасте 18 лет 58 дней Эндрик стал самым молодым автором гола «Реала» в Лиге чемпионов. Он на 55 дней превзошел предыдущий рекорд, установленный в 1995 году нападающим Раулем.
Эндрик провел за «Реал» пять матчей, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами. Во всех матчах он выходил со скамейки запасных, отыграв в общей сложности 20 минут.