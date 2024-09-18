Анчелотти не стал ругать Эндрика за гол в ворота «Штутгарта»

18-летний бразилец вышел на поле на 80-й минуте, заменив Джуда Беллингема. На пятой добавленной минуте после контратаки он забил третий мяч своей команды. При этом Эндрик решил не играть на своих партнеров, которые находились в более выгодной позиции, а нанес точный удар из-за пределов штрафной.