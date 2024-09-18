Тренер «Штутгарта» похвалил свою команду за игру против «Реала»

«Мы хотели быть смелыми, показать свое мужество и придерживаться того, как мы обычно играем в Германии. Конечно, разочарованы результатом, но мы можем им гордиться. “Реал” забил гол, когда мы действительно верили, что контролируем игру. “Штутгарт” хорошо владел мячом. Мы внесли свой вклад в то, чтобы сделать этот вечер незабываемым. Я напомнил своим игрокам о том, чего мы хотели добиться, и почти все, к чему мы стремились, было достигнуто. С другой стороны, мы были так близки к победе. Мы приобрели здесь огромный опыт и будем использовать его в ближайших матчах», — сказал Хенесс.