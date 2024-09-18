Тренер «Штутгарта» похвалил свою команду за игру против «Реала»

«Мы хотели быть смелыми, показать свое мужество и придерживаться того, как мы обычно играем в Германии. Конечно, разочарованы результатом, но мы можем им гордиться. “Реал” забил гол, когда мы действительно верили, что контролируем игру. “Штутгарт” хорошо владел мячом. Мы внесли свой вклад в то, чтобы сделать этот вечер незабываемым. Я напомнил своим игрокам о том, чего мы хотели добиться, и почти все, к чему мы стремились, было достигнуто. С другой стороны, мы были так близки к победе. Мы приобрели здесь огромный опыт и будем использовать его в ближайших матчах», — сказал Хенесс.
Также тренер «Штутгарта» отметил высокий уровень игры вратаря мадридцев Тибо Куртуа, который существенно повлиял на итоговый результат матча. 32-летний бельгиец по ходу встречи совершил шесть спасений.
«Куртуа, безусловно, один из лучших вратарей в мире, и он снова это подтвердил. В футболе победы и поражения определяются голами. У “Реала” великолепное качество как в защите, так и в атаке. У нас тоже были моменты, но Куртуа сыграл ключевую роль», — отметил Хенесс.
Для «Штутгарта» это был первый матч в Лиге чемпионов с сезона-2009/10. Следующий соперником «швабов» станет пражская «Спарта». Встреча пройдет 1 октября в Германии. На следующий день «Реал» на выезде сыграет с «Лиллем».