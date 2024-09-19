«Это было хуже, чем роды». Тренер «ПСЖ» — о победе над «Жироной»

«Я думаю, мы были лучше, но “Жирона” гоняла нас по кругу и ошеломила нас. В перерыве мы сказали, что если не будем прессинговать, то пострадаем. Нам нужно было победить, и это было очень трудно. Это было очень тяжело. Я сказал тренеру “Жироны”, что это было хуже, чем роды, при всем уважении», — сказал Энрике.