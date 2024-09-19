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«Это было хуже, чем роды». Тренер «ПСЖ» — о победе над «Жироной»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике подвел итоги домашнего матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0). Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственный мяч в этой встрече был забит на 90-й минуте после автогола вратаря «Жироны» Пауло Гассаниги. По ходу матча парижане владели явным игровым преимуществом, нанеся по воротам «Жироны» в общей сложности 24 удара.

«Я думаю, мы были лучше, но “Жирона” гоняла нас по кругу и ошеломила нас. В перерыве мы сказали, что если не будем прессинговать, то пострадаем. Нам нужно было победить, и это было очень трудно. Это было очень тяжело. Я сказал тренеру “Жироны”, что это было хуже, чем роды, при всем уважении», — сказал Энрике.

Матч против «Жироны» стал официальным дебютом за «ПСЖ» для российского вратаря Матвея Сафонова. 25-летний россиянин отыграл мяч на ноль, отразив один удар в створ ворот.

Следующим соперником «ПСЖ» в Лиге чемпионов станет лондонский «Арсенал». Матч пройдет 1 октября в Англии.

ПСЖ
1:0
Первый тайм: 0:0
Жирона
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
18.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Мичел
Голы
ПСЖ
Пауло Гассанига
90′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
17′
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
8
Фабиан Руис
63′
14
Дезире Дуэ
11
Марко Асенсио
39′
23
Рандаль Коло Муани
17
Витор Феррейра Витинья
63′
19
Ли Кан Ин
10
Усман Дембеле
90′
35
Лукас Бералдо
29
Брэдли Барколя
63′
87
Жоау Невеш
Жирона
13
Пауло Гассанига
74′
3
Мигель Гутьеррес
4
Арнау Мартинес
18
Ладислав Крейчи
20′
5
Сильва Давид Лопес
14
Ориоль Ромеу
43′
6
Донни ван де Бек
58′
11
Арно Груневелд
8
Виктор Цыганков
88′
16
Алехандро Франсес
23
Иван Мартин
66′
10
Ясер Асприлья
7
Кристиан Стуани
58′
24
Кристиан Порту
20
Брайан Хиль
66′
22
Джон Солис
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
2
6
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
1
8
Фолы
17
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Жирона
Лига чемпионов: таблица и календарь