«Это было хуже, чем роды». Тренер «ПСЖ» — о победе над «Жироной»

Единственный мяч в этой встрече был забит на 90-й минуте после автогола вратаря «Жироны» Пауло Гассаниги. По ходу матча парижане владели явным игровым преимуществом, нанеся по воротам «Жироны» в общей сложности 24 удара.
«Я думаю, мы были лучше, но “Жирона” гоняла нас по кругу и ошеломила нас. В перерыве мы сказали, что если не будем прессинговать, то пострадаем. Нам нужно было победить, и это было очень трудно. Это было очень тяжело. Я сказал тренеру “Жироны”, что это было хуже, чем роды, при всем уважении», — сказал Энрике.
Матч против «Жироны» стал официальным дебютом за «ПСЖ» для российского вратаря Матвея Сафонова. 25-летний россиянин отыграл мяч на ноль, отразив один удар в створ ворот.
Следующим соперником «ПСЖ» в Лиге чемпионов станет лондонский «Арсенал». Матч пройдет 1 октября в Англии.