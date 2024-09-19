Гвардиола о 0:0 с «Интером»: Доволен игрой. Мне все понравилось

— «Интер» — команда, которая очень хорошо играет в обороне. Они мастера игры в защите и перехода в атаку. Мы допустили полтора момента у своих ворот и не смогли создать много моментов у ворот «Интера», учитывая, как глубоко оборонялся соперник всеми 11 игроками. Я доволен нашим выступлением. Мне все понравилось, — сказал Гвардиола.
Следующим соперником «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов станет братиславский «Слован». Встреча пройдет 1 октября в Словакии. В этот же день «Интер» дома сыграет с «Црвеной Звездой».