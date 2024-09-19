Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гвардиола о 0:0 с «Интером»: Доволен игрой. Мне все понравилось

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги домашнего матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера» (0:0). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— «Интер» — команда, которая очень хорошо играет в обороне. Они мастера игры в защите и перехода в атаку. Мы допустили полтора момента у своих ворот и не смогли создать много моментов у ворот «Интера», учитывая, как глубоко оборонялся соперник всеми 11 игроками. Я доволен нашим выступлением. Мне все понравилось, — сказал Гвардиола.

Следующим соперником «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов станет братиславский «Слован». Встреча пройдет 1 октября в Словакии. В этот же день «Интер» дома сыграет с «Црвеной Звездой».

Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
18.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Симоне Индзаги
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
33′
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
16
Родри
9
Эрлин Бреут Холанн
10
Джек Грилиш
17
Кевин Де Брейне
46′
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
80′
11
Жереми Доку
26
Савио
46′
47
Фил Фоден
Интер
1
Янн Зоммер
15
Франческо Ачерби
30
Карлос Аугусту
95
Алессандро Бастони
23
Николо Барелла
99
Мехди Тареми
31
Янн Биссек
74′
2
Дензел Дюмфрис
36
Маттео Дармиан
74′
28
Бенжамен Павар
7
Петр Зелиньски
65′
22
Генрих Мхитарян
20
Хакан Чалханоглу
81′
16
Давиде Фраттези
9
Маркус Тюрам
65′
10
Лаутаро Мартинес
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
12
Фолы
9
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Интер
Манчестер Сити
Лига чемпионов: таблица и календарь