Гвардиола о 0:0 с «Интером»: Доволен игрой. Мне все понравилось

— «Интер» — команда, которая очень хорошо играет в обороне. Они мастера игры в защите и перехода в атаку. Мы допустили полтора момента у своих ворот и не смогли создать много моментов у ворот «Интера», учитывая, как глубоко оборонялся соперник всеми 11 игроками. Я доволен нашим выступлением. Мне все понравилось, — сказал Гвардиола.