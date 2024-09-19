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Симоне Индзаги: когда не забил Мхитарян, я впал в отчаяние

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги выездного матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

«Я сказал команде: “Молодцы, ребята”, они показали отличную игру. Попросил играть именно так, как они играли. Мы все знаем, на что способен “Манчестер Сити”, поэтому готовы были приложить все усилия, чтобы провести отличную игру, и сделали это.

Мы создали несколько действительно хороших моментов. Когда мы хорошо работаем как команда, усложняем задачу всем соперникам. Я спросил Дармиана, почему он не ударил, но он сказал, что слышал Бареллу позади себя. Я был больше расстроен, когда Мхитарян не забил. Я впал в отчаяние! Думал, он забьет», — сказал Индзаги.

Генрих Мхитарян вышел на замену в середине второго тайма и на 77-й минуте имел возможность забить, но после прострела Дензела Дюмфриса с близкого расстояния пробил выше ворот.

Следующим соперником «Интера» в Лиге чемпионов станет «Црвена Звезда». Встреча пройдет 1 октября в Милане. В этот же день «Манчестер Сити» на выезде сыграет с братиславским «Слованом».

Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
18.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Симоне Индзаги
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
33′
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
16
Родри
9
Эрлин Бреут Холанн
10
Джек Грилиш
17
Кевин Де Брейне
46′
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
80′
11
Жереми Доку
26
Савио
46′
47
Фил Фоден
Интер
1
Янн Зоммер
15
Франческо Ачерби
30
Карлос Аугусту
95
Алессандро Бастони
23
Николо Барелла
99
Мехди Тареми
31
Янн Биссек
74′
2
Дензел Дюмфрис
36
Маттео Дармиан
74′
28
Бенжамен Павар
7
Петр Зелиньски
65′
22
Генрих Мхитарян
20
Хакан Чалханоглу
81′
16
Давиде Фраттези
9
Маркус Тюрам
65′
10
Лаутаро Мартинес
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
12
Фолы
9
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Интер
Лига чемпионов: таблица и календарь