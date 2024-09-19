Симоне Индзаги: когда не забил Мхитарян, я впал в отчаяние

«Я сказал команде: “Молодцы, ребята”, они показали отличную игру. Попросил играть именно так, как они играли. Мы все знаем, на что способен “Манчестер Сити”, поэтому готовы были приложить все усилия, чтобы провести отличную игру, и сделали это.
Мы создали несколько действительно хороших моментов. Когда мы хорошо работаем как команда, усложняем задачу всем соперникам. Я спросил Дармиана, почему он не ударил, но он сказал, что слышал Бареллу позади себя. Я был больше расстроен, когда Мхитарян не забил. Я впал в отчаяние! Думал, он забьет», — сказал Индзаги.
Генрих Мхитарян вышел на замену в середине второго тайма и на 77-й минуте имел возможность забить, но после прострела Дензела Дюмфриса с близкого расстояния пробил выше ворот.
Следующим соперником «Интера» в Лиге чемпионов станет «Црвена Звезда». Встреча пройдет 1 октября в Милане. В этот же день «Манчестер Сити» на выезде сыграет с братиславским «Слованом».