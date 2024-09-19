Загребское «Динамо» уволило тренера после разгрома от «Баварии»

«Первую команду в краткосрочной перспективе возглавит нынешний член тренерского штаба Сандро Перкович, пока не будет принято новое долгосрочное тренерское решение. Мы искренне благодарим Сергея Якировича за всё, что он сделал для нашего клуба, и желаем ему удачи и успехов в его будущей карьере», — говорится в заявлении хорватского клуба.