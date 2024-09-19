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Загребское «Динамо» уволило тренера после разгрома от «Баварии»

17 сентября в первом туре Лиги чемпионов чемпионы Хорватии проиграли мюнхенцам со счетом 2:9.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Загребское «Динамо» на официальном сайте объявило об уходе главного тренера Сергея Якировича. Отмечается, что с тренером была достигнута договоренность о расторжении контракта по взаимному согласию.

«Первую команду в краткосрочной перспективе возглавит нынешний член тренерского штаба Сандро Перкович, пока не будет принято новое долгосрочное тренерское решение. Мы искренне благодарим Сергея Якировича за всё, что он сделал для нашего клуба, и желаем ему удачи и успехов в его будущей карьере», — говорится в заявлении хорватского клуба.

В минувшие выходные команда по руководством Якировича также уступила «Хайдуку» в «вечном дерби» чемпионата Хорватии (0:1). После сыгранных шести туров загребское «Динамо» находится на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Хорватии, отставая от лидирующей «Риеки» всего на одно очко.

47-летний Якирович возглавлял «Динамо» с августа 2023 года и в минувшем сезоне привел загребский клуб к очередной победе в чемпионате Хорватии. Ранее Якирович тренировал хорватские «Сесвете», «Горицу» и «Риеку», боснийский «Зриньски» и словенский «Марибор».

Бавария
9:2
Первый тайм: 3:0
Динамо З
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Сергей Якирович
Голы
Бавария
Гарри Кейн
19′
Рафаэл Геррейру
(Джамал Мусиала)
33′
Майкл Олисе
(Йозуа Киммих)
38′
Гарри Кейн
57′
Майкл Олисе
(Джамал Мусиала)
61′
Гарри Кейн
73′
Гарри Кейн
78′
Лерой Сане
(Томас Мюллер)
85′
Леон Горецка
(Йозуа Киммих)
90+2′
Динамо З
Бруно Петкович
(Марко Пьяца)
49′
Такуя Огивара
(Йосип Мишич)
50′
Составы команд
Бавария
2
Дайот Упамекано
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
7
Серж Гнабри
9
Гарри Кейн
1
Мануэль Нойер
46′
26
Свен Ульрайх
3
Ким Мин Джэ
68′
15
Эрик Дайер
22
Рафаэл Геррейру
81′
8
Леон Горецка
42
Джамал Мусиала
68′
10
Лерой Сане
17
Майкл Олисе
68′
25
Томас Мюллер
Динамо З
33
Иван Невистич
13
Сами Ммаэ
22
Стефан Ристовски
77′
28
Кевин Теофиль-Катрин
27
Йосип Мишич
9
Бруно Петкович
3
Такуя Огивара
73′
11
Арбер Ходжа
18
Ронаэль Пьер-Габриэль
73′
77
Дарио Шпикич
10
Мартин Батурина
78′
5
Ариян Адеми
30
Марко Рог
46′
7
Лука Стойкович
20
Марко Пьяца
62′
17
Сандро Куленович
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
29
Удары (всего)
4
18
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
0
8
Фолы
6
5
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо З
Бавария
Лига чемпионов: таблица и календарь