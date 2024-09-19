Загребское «Динамо» уволило тренера после разгрома от «Баварии»

Загребское «Динамо» на официальном сайте объявило об уходе главного тренера Сергея Якировича. Отмечается, что с тренером была достигнута договоренность о расторжении контракта по взаимному согласию.
«Первую команду в краткосрочной перспективе возглавит нынешний член тренерского штаба Сандро Перкович, пока не будет принято новое долгосрочное тренерское решение. Мы искренне благодарим Сергея Якировича за всё, что он сделал для нашего клуба, и желаем ему удачи и успехов в его будущей карьере», — говорится в заявлении хорватского клуба.
В минувшие выходные команда по руководством Якировича также уступила «Хайдуку» в «вечном дерби» чемпионата Хорватии (0:1). После сыгранных шести туров загребское «Динамо» находится на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Хорватии, отставая от лидирующей «Риеки» всего на одно очко.
47-летний Якирович возглавлял «Динамо» с августа 2023 года и в минувшем сезоне привел загребский клуб к очередной победе в чемпионате Хорватии. Ранее Якирович тренировал хорватские «Сесвете», «Горицу» и «Риеку», боснийский «Зриньски» и словенский «Марибор».