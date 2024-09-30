Дембеле не сыграет в матче «ПСЖ» с «Арсеналом» из-за конфликта с тренером

По информации источника, 27-летний футболист отстранен из-за конфликта с главным тренером команды Луисом Энрике, который случился после матча Лиги 1 против «Ренна» (3:1). Он отсутствует в числе футболистов, отправившихся в Лондон на матч с «Арсеналом».