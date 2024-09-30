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Дембеле не сыграет в матче «ПСЖ» с «Арсеналом» из-за конфликта с тренером

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле исключен из состава команды на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов против «Арсенала». Об этом сообщает L'Equipe.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images
Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
Общий этап. 2-й тур, 1.10.2024, 22:00
Арсенал
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ПСЖ
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По информации источника, 27-летний футболист отстранен из-за конфликта с главным тренером команды Луисом Энрике, который случился после матча Лиги 1 против «Ренна» (3:1). Он отсутствует в числе футболистов, отправившихся в Лондон на матч с «Арсеналом».

Дембеле перешел в «ПСЖ» в августе 2023 года из «Барселоны» за 50 млн евро. Француз провел за парижан 49 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 18 голевых передач.

«ПСЖ» сыграет с «Арсеналом» во вторник, 1 октября. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

ПСЖ
Арсенал
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