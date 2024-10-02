«Брест» за две победы в ЛЧ получит 10% от годового бюджета

Это вторая победа французского клуба на турнире. В первой игре Лиги чемпионов «пираты» были сильнее другого клуба из Австрии — «Штурма». По итогам двух игр «Брест» получит от УЕФА 4,2 миллиона евро — это примерно 10 процентов от годового бюджета клуба (48 миллионов евро) и половина годового фонда заработной платы игроков (8,4 миллиона евро).