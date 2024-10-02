«Брест» за две победы в ЛЧ получит 10% от годового бюджета

«Брест» во 2-м туре Лиги чемпионов на выезде обыграл «Зальцбург» со счетом 4:0. Дублем отметился сенегалец Абдалла Сима, еще по одному мячу забили Махди Камара и Матиаш Перейра Лаже.
Это вторая победа французского клуба на турнире. В первой игре Лиги чемпионов «пираты» были сильнее другого клуба из Австрии — «Штурма». По итогам двух игр «Брест» получит от УЕФА 4,2 миллиона евро — это примерно 10 процентов от годового бюджета клуба (48 миллионов евро) и половина годового фонда заработной платы игроков (8,4 миллиона евро).
В следующем матче Лиги чемпионов «Брест» встретится с «Байером». Игра пройдет в Леверкузене 23 октября.
По итогам прошлого сезона французской Лиги 1 «Брест» занял третье место и впервые в свое истории вышел в еврокубки. После шести туров чемпионата Франции сезона-2024/25 подопечные Эрика Руа находятся лишь на 13-м месте — две победы и четыре поражения.