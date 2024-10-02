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«Брест» за две победы в ЛЧ получит 10% от годового бюджета

Французский клуб за две стартовые игры в Лиге чемпионов заработал 4,2 миллиона евро.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Брест» во 2-м туре Лиги чемпионов на выезде обыграл «Зальцбург» со счетом 4:0. Дублем отметился сенегалец Абдалла Сима, еще по одному мячу забили Махди Камара и Матиаш Перейра Лаже.

Это вторая победа французского клуба на турнире. В первой игре Лиги чемпионов «пираты» были сильнее другого клуба из Австрии — «Штурма». По итогам двух игр «Брест» получит от УЕФА 4,2 миллиона евро — это примерно 10 процентов от годового бюджета клуба (48 миллионов евро) и половина годового фонда заработной платы игроков (8,4 миллиона евро).

В следующем матче Лиги чемпионов «Брест» встретится с «Байером». Игра пройдет в Леверкузене 23 октября.

По итогам прошлого сезона французской Лиги 1 «Брест» занял третье место и впервые в свое истории вышел в еврокубки. После шести туров чемпионата Франции сезона-2024/25 подопечные Эрика Руа находятся лишь на 13-м месте — две победы и четыре поражения.

Зальцбург
0:4
Первый тайм: 0:1
Брест
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
1.10.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Red Bull Arena (Wals-Siezenheim)
Главные тренеры
Пепейн Лейндерс
Эрик Руа
Голы
Брест
Абдалла Сима
(Массадьо Айдара)
24′
Махди Камара
66′
Абдалла Сима
(Уго Магнетти)
71′
Матиас Перейра Лаж
(Мама Бальде)
75′
Составы команд
Зальцбург
1
Янис Бласвих
70
Амар Дедич
91
Камиль Пентковски
30
Оскар Глух
18′
19
Карим Конате
28
Адам Дагим
86′
6
Самсон Байду
62′
77′
4
Хендри Бланк
39
Леандро Моргалла
77′
8
Стефан Байчетич
10
Бобби Кларк
60′
7
Николас Капальдо
18
Мадс Бидструп
60′
45
Доргелес Нене
27
Люка Гурна-Дуат
77′
15
Мамади Диамбу
Брест
40
Марко Бизот
22
Массадьо Айдара
26′
25
Жюльен Ле Кардинал
15′
27
Кенни Лала
44
Сумайла Кулибали
8
Уго Магнетти
6
Эдимилсон Фернандеш
63′
28
Жона Мартен
45
Махди Камара
74′
9
Камори Думбия
10
Ромен Дель Кастильо
63′
14
Мама Бальде
17
Абдалла Сима
74′
26
Матиас Перейра Лаж
19
Людовик Айорк
84′
21
Ромен Февр
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
12
6
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
0
17
Фолы
10
4
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Брест
Лига чемпионов: таблица и календарь