Кроос считает, что индивидуальные награды в футболе не нужны

«Я считаю, что индивидуальные награды не нужны в командном спорте. Я всегда это говорил и остаюсь при своем мнении. Ни один игрок не выиграл бы ничего в одиночку», — сказал Кроос.
Тони Кроос завершил карьеру минувшим летом после домашнего Евро-2024 в возрасте 34 лет. Он завоевал 33 командных титула, выиграл около десятка индивидуальных наград и неоднократно включался в различные символические сборные.
На клубном уровне Кроос провел 754 матча за «Баварию», «Байер» и «Реал», в которых он забил 73 мяча и сделал 166 голевых передач. Также на его счету 114 матчей за сборную Германии, в которых он забил 17 мячей и отдал 21 результативную передачу.