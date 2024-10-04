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Кроос считает, что индивидуальные награды в футболе не нужны

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказал мнение, что индивидуальные награды не нужны в современном футболе. Об этом сообщает AS.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я считаю, что индивидуальные награды не нужны в командном спорте. Я всегда это говорил и остаюсь при своем мнении. Ни один игрок не выиграл бы ничего в одиночку», — сказал Кроос.

Тони Кроос завершил карьеру минувшим летом после домашнего Евро-2024 в возрасте 34 лет. Он завоевал 33 командных титула, выиграл около десятка индивидуальных наград и неоднократно включался в различные символические сборные.

На клубном уровне Кроос провел 754 матча за «Баварию», «Байер» и «Реал», в которых он забил 73 мяча и сделал 166 голевых передач. Также на его счету 114 матчей за сборную Германии, в которых он забил 17 мячей и отдал 21 результативную передачу.

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