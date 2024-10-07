«Пока это очень странно». Головин — о новом формате Лиги чемпионов

С этого сезона турнир проходит в новом формате — все клубы соревнуются в рамках одной турнирной таблицы. «Монако» стартовал с домашней победы над «Барселоной» (2:1), а затем на выезде сыграл вничью с загребским «Динамо» (2:2).
«Думаю, Лига чемпионов — это мечта любого футболиста. Самый, ну или один из самых значимых клубных турниров, любой хочет там играть. Это очень классно. Приятные ощущения, дополнительная мотивация. Как мне новый формат Лиги чемпионов? Честно, пока это очень странно и сложно сказать, хорошо или плохо», — сказал Головин.
22 октября «Монако» дома сыграет с «Црвеной Звездой». Также монегаскам на общем этапе Лиги чемпионов предстоит сыграть с «Болоньей» (5 ноября), «Бенфикой» (27 ноября), «Арсеналом» (11 декабря), «Астон Виллой» (21 января) и «Интером» (29 января).
На прошлой неделе Головин продлил с «Монако» контракт до 2029 года. Его зарплата по новому соглашению с монегасками составим 3,6 млн евро в год без учета бонусов.
«Монако» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая «Пари Сен-Жермен» на два очка. Головин провел за команду семь матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.