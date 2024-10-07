«Пока это очень странно». Головин — о новом формате Лиги чемпионов

«Думаю, Лига чемпионов — это мечта любого футболиста. Самый, ну или один из самых значимых клубных турниров, любой хочет там играть. Это очень классно. Приятные ощущения, дополнительная мотивация. Как мне новый формат Лиги чемпионов? Честно, пока это очень странно и сложно сказать, хорошо или плохо», — сказал Головин.