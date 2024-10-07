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«Пока это очень странно». Головин — о новом формате Лиги чемпионов

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился впечатлениями от возвращения в Лигу чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

С этого сезона турнир проходит в новом формате — все клубы соревнуются в рамках одной турнирной таблицы. «Монако» стартовал с домашней победы над «Барселоной» (2:1), а затем на выезде сыграл вничью с загребским «Динамо» (2:2).

«Думаю, Лига чемпионов — это мечта любого футболиста. Самый, ну или один из самых значимых клубных турниров, любой хочет там играть. Это очень классно. Приятные ощущения, дополнительная мотивация. Как мне новый формат Лиги чемпионов? Честно, пока это очень странно и сложно сказать, хорошо или плохо», — сказал Головин.

22 октября «Монако» дома сыграет с «Црвеной Звездой». Также монегаскам на общем этапе Лиги чемпионов предстоит сыграть с «Болоньей» (5 ноября), «Бенфикой» (27 ноября), «Арсеналом» (11 декабря), «Астон Виллой» (21 января) и «Интером» (29 января).

На прошлой неделе Головин продлил с «Монако» контракт до 2029 года. Его зарплата по новому соглашению с монегасками составим 3,6 млн евро в год без учета бонусов.

«Монако» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая «Пари Сен-Жермен» на два очка. Головин провел за команду семь матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

Динамо З
2:2
Первый тайм: 1:0
Монако
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
2.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Maksimir
Главные тренеры
Ади Хюттер
Голы
Динамо З
Петар Сучич
(Мартин Батурина)
45+3′
Мартин Батурина
(Марко Рог)
66′
Монако
Мохаммед Салису
(Магнес Аклиуш)
74′
Денис Закария
90′
Составы команд
Динамо З
33
Иван Невистич
4
Рауль Торренте
6
Максим Берно
18
Ронаэль Пьер-Габриэль
22
Стефан Ристовски
28
Кевин Теофиль-Катрин
25
Петар Сучич
27
Йосип Мишич
9
Бруно Петкович
26′
5
Ариян Адеми
38′
63′
30
Марко Рог
10
Мартин Батурина
42′
75′
8
Лукас Качавенда
82′
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
22
Мохаммед Салису
22′
6
Денис Закария
11
Магнес Аклиуш
18
Такуми Минамино
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
72′
7
Элисс Бен Сегир
12
Кайю Энрике
80′
20
Кассум Уттара
10
Александр Головин
46′
9
Фоларин Балогун
15
Ламин Камара
72′
27
Крепин Диатта
36
Бриль Эмболо
28′
46′
21
Джордж Иленихенья
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
16
Фолы
15
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Харм Осмерс
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Россия
Лига чемпионов: таблица и календарь