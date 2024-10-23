Куртуа объяснил провал «Реала» в первом тайме с «Боруссией»

«В первом тайме у нас не все получилось. Мы плохо прессинговали, а они создавали слишком много опасности. “Боруссия” забила два быстрых гола ещё до перерыва. В раздевалке мы обсуждали, что можно улучшить. Несмотря на то что наше первое действие во втором тайме тоже было не лучшим, мы понимали, что сможем победить, если забьём первыми. После этого команда почувствовала, что может сделать гораздо больше. Во втором тайме мы лучше прессинговали, а именно с интенсивностью, достойной чемпионского матча», — сказал Куртуа.