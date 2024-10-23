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Куртуа объяснил провал «Реала» в первом тайме с «Боруссией»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги матча общего этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (5:2). Об этом сообщает AS.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Перед перерывом мадридцы уступали со счетом 0:2, однако во втором тайме сумели забить пять мячей и одержать волевую победу в матче.

«В первом тайме у нас не все получилось. Мы плохо прессинговали, а они создавали слишком много опасности. “Боруссия” забила два быстрых гола ещё до перерыва. В раздевалке мы обсуждали, что можно улучшить. Несмотря на то что наше первое действие во втором тайме тоже было не лучшим, мы понимали, что сможем победить, если забьём первыми. После этого команда почувствовала, что может сделать гораздо больше. Во втором тайме мы лучше прессинговали, а именно с интенсивностью, достойной чемпионского матча», — сказал Куртуа.

После трех сыгранных матчей «Реал» набрал шесть очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице. «Боруссия» с аналогичным количеством очков занимает пятую строчку.

Реал
5:2
Первый тайм: 0:2
Боруссия Д
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
22.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Нури Шахин
Голы
Реал
Антонио Рюдигер
(Килиан Мбаппе)
60′
Винисиус Жуниор
62′
Лукас Васкес
83′
Винисиус Жуниор
(Джуд Беллингем)
86′
Винисиус Жуниор
90+3′
Боруссия Д
Дониэлл Мален
(Серу Гирасси)
30′
Джейми Гиттенс
(Дониэлл Мален)
34′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
87′
17
Лукас Васкес
5
Джуд Беллингем
90′
15
Арда Гюлер
10
Лука Модрич
71′
6
Эдуардо Камавинга
9
Килиан Мбаппе
90′
19
Дани Себальос
11
Родригу
85′
14
Орельен Тшуамени
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
5
Рами Бенсебаини
25
Никлас Зюле
10
Юлиан Брандт
20
Марсель Забитцер
19
Серу Гирасси
26
Юлиан Рюэрсон
76′
23
Эмре Джан
8
Феликс Нмеча
76′
14
Максимилиан Байер
21
Дониэлл Мален
64′
13
Паскаль Гросс
43
Джейми Гиттенс
55′
3
Вальдемар Антон
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
4
8
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Боруссия Д
Лига чемпионов: таблица и календарь