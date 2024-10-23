Винисиус: я хочу остаться в «Реале» навсегда

«Босс всегда находит правильный способ сделать матчи более простыми для нас. Мы изменили расстановку, а также динамику во втором тайме. Лига чемпионов — наш турнир, не сомневайтесь, мы хотим выиграть его снова. Мне 24 года, и я хочу остаться в Мадриде навсегда. Я хочу отдать все клубу, который дал мне так много.



Это мечта, которая становится реальностью, когда наши болельщики скандируют мое имя. Я хочу продолжать вознаграждать их новыми голами. Мы знаем, что должны совершенствоваться. Наша цель состоит в том, чтобы каждую неделю играть так, как мы играли во втором тайме», — сказал Винисиус.