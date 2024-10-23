Винисиус: я хочу остаться в «Реале» навсегда

24-летний бразилец оформил хет-трик в матче общего этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (5:2), забив на 62-й, 86-й и 93-й минутах.
«Босс всегда находит правильный способ сделать матчи более простыми для нас. Мы изменили расстановку, а также динамику во втором тайме. Лига чемпионов — наш турнир, не сомневайтесь, мы хотим выиграть его снова. Мне 24 года, и я хочу остаться в Мадриде навсегда. Я хочу отдать все клубу, который дал мне так много.
Это мечта, которая становится реальностью, когда наши болельщики скандируют мое имя. Я хочу продолжать вознаграждать их новыми голами. Мы знаем, что должны совершенствоваться. Наша цель состоит в том, чтобы каждую неделю играть так, как мы играли во втором тайме», — сказал Винисиус.
В матче с «Боруссией» Винисиус оформил свой первый хет-трик в Лиге чемпионов и продлил свою результативную серию во всех турнирах до трех матчей. Всего на счету бразильца 14 матчей в этом сезоне, в которых он забил восемь мячей и сделал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Винисиус по окончании сезона может перейти в клуб из Саудовской Аравии, который готов выплатить за бразильца отступные в размере одного миллиарда евро. При этом Винисиусу предлагают контракт с зарплатой до 350 млн евро в год, который может сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.