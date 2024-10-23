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Винисиус: я хочу остаться в «Реале» навсегда

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заявил о готовности провести всю свою карьеру в составе мадридского клуба. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

24-летний бразилец оформил хет-трик в матче общего этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (5:2), забив на 62-й, 86-й и 93-й минутах.

«Босс всегда находит правильный способ сделать матчи более простыми для нас. Мы изменили расстановку, а также динамику во втором тайме. Лига чемпионов — наш турнир, не сомневайтесь, мы хотим выиграть его снова. Мне 24 года, и я хочу остаться в Мадриде навсегда. Я хочу отдать все клубу, который дал мне так много.

Это мечта, которая становится реальностью, когда наши болельщики скандируют мое имя. Я хочу продолжать вознаграждать их новыми голами. Мы знаем, что должны совершенствоваться. Наша цель состоит в том, чтобы каждую неделю играть так, как мы играли во втором тайме», — сказал Винисиус.

В матче с «Боруссией» Винисиус оформил свой первый хет-трик в Лиге чемпионов и продлил свою результативную серию во всех турнирах до трех матчей. Всего на счету бразильца 14 матчей в этом сезоне, в которых он забил восемь мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Винисиус по окончании сезона может перейти в клуб из Саудовской Аравии, который готов выплатить за бразильца отступные в размере одного миллиарда евро. При этом Винисиусу предлагают контракт с зарплатой до 350 млн евро в год, который может сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Реал
5:2
Первый тайм: 0:2
Боруссия Д
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
22.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Нури Шахин
Голы
Реал
Антонио Рюдигер
(Килиан Мбаппе)
60′
Винисиус Жуниор
62′
Лукас Васкес
83′
Винисиус Жуниор
(Джуд Беллингем)
86′
Винисиус Жуниор
90+3′
Боруссия Д
Дониэлл Мален
(Серу Гирасси)
30′
Джейми Гиттенс
(Дониэлл Мален)
34′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
87′
17
Лукас Васкес
5
Джуд Беллингем
90′
15
Арда Гюлер
10
Лука Модрич
71′
6
Эдуардо Камавинга
9
Килиан Мбаппе
90′
19
Дани Себальос
11
Родригу
85′
14
Орельен Тшуамени
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
5
Рами Бенсебаини
25
Никлас Зюле
10
Юлиан Брандт
20
Марсель Забитцер
19
Серу Гирасси
26
Юлиан Рюэрсон
76′
23
Эмре Джан
8
Феликс Нмеча
76′
14
Максимилиан Байер
21
Дониэлл Мален
64′
13
Паскаль Гросс
43
Джейми Гиттенс
55′
3
Вальдемар Антон
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
4
8
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Боруссия Д
Лига чемпионов: таблица и календарь