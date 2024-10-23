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Анчелотти указал на ошибки «Реала» после камбэка с «Боруссией»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил недовольство тем, как его подопечные провели начало матча.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

22 октября «Реал» разгромил дортмундскую «Боруссию» со счетом 5:2 в матче основного этапа Лиги чемпионов. После первого тайма «сливочные» уступали в два мяча.

«Нужно хорошо начинать встречи, а не ждать, пока мы будет проигрывать со счетом 0:2. Нам нужно улучшить это, и я уверен, что мы это сделаем. Система, по которой мы играли, была не самым важным фактором. Самое важное — это настрой, игроки и их вклад. В перерыве я сказал им, что нужно исправить мелкие детали. Выигрывать дуэли, делать передачи, а не ошибаться в них, и именно тогда динамика игры может измениться. Мы были быстрее, интенсивнее и сосредоточеннее», — приводит слова Анчелотти сайт УЕФА.

«Мы обещали себе, что будем быстрее в игре один на один, но нам это не удалось, и когда они забили два гола за такой короткий промежуток времени, с этим было трудно смириться. Остальные голы — просто горькая пилюля, которую приходится проглотить», — так прокомментировал встречу главный тренер дортмендского клуба Нури Шахин.

Карло Анчелотти — единственный главный тренер, выигрывавший Лигу чемпионов УЕФА пять раз (дважды с «Миланом» и трижды с «Реалом»). Он также является единственным тренером, выигравшим все топ-5 чемпионатов Европы.

Реал
5:2
Первый тайм: 0:2
Боруссия Д
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
22.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Нури Шахин
Голы
Реал
Антонио Рюдигер
(Килиан Мбаппе)
60′
Винисиус Жуниор
62′
Лукас Васкес
83′
Винисиус Жуниор
(Джуд Беллингем)
86′
Винисиус Жуниор
90+3′
Боруссия Д
Дониэлл Мален
(Серу Гирасси)
30′
Джейми Гиттенс
(Дониэлл Мален)
34′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
87′
17
Лукас Васкес
5
Джуд Беллингем
90′
15
Арда Гюлер
10
Лука Модрич
71′
6
Эдуардо Камавинга
9
Килиан Мбаппе
90′
19
Дани Себальос
11
Родригу
85′
14
Орельен Тшуамени
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
5
Рами Бенсебаини
25
Никлас Зюле
10
Юлиан Брандт
20
Марсель Забитцер
19
Серу Гирасси
26
Юлиан Рюэрсон
76′
23
Эмре Джан
8
Феликс Нмеча
76′
14
Максимилиан Байер
21
Дониэлл Мален
64′
13
Паскаль Гросс
43
Джейми Гиттенс
55′
3
Вальдемар Антон
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
4
8
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Боруссия Д
Лига чемпионов: таблица и календарь