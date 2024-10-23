Анчелотти указал на ошибки «Реала» после камбэка с «Боруссией»

22 октября «Реал» разгромил дортмундскую «Боруссию» со счетом 5:2 в матче основного этапа Лиги чемпионов. После первого тайма «сливочные» уступали в два мяча.
«Нужно хорошо начинать встречи, а не ждать, пока мы будет проигрывать со счетом 0:2. Нам нужно улучшить это, и я уверен, что мы это сделаем. Система, по которой мы играли, была не самым важным фактором. Самое важное — это настрой, игроки и их вклад. В перерыве я сказал им, что нужно исправить мелкие детали. Выигрывать дуэли, делать передачи, а не ошибаться в них, и именно тогда динамика игры может измениться. Мы были быстрее, интенсивнее и сосредоточеннее», — приводит слова Анчелотти сайт УЕФА.
«Мы обещали себе, что будем быстрее в игре один на один, но нам это не удалось, и когда они забили два гола за такой короткий промежуток времени, с этим было трудно смириться. Остальные голы — просто горькая пилюля, которую приходится проглотить», — так прокомментировал встречу главный тренер дортмендского клуба Нури Шахин.
Карло Анчелотти — единственный главный тренер, выигрывавший Лигу чемпионов УЕФА пять раз (дважды с «Миланом» и трижды с «Реалом»). Он также является единственным тренером, выигравшим все топ-5 чемпионатов Европы.