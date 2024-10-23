Анчелотти указал на ошибки «Реала» после камбэка с «Боруссией»

«Нужно хорошо начинать встречи, а не ждать, пока мы будет проигрывать со счетом 0:2. Нам нужно улучшить это, и я уверен, что мы это сделаем. Система, по которой мы играли, была не самым важным фактором. Самое важное — это настрой, игроки и их вклад. В перерыве я сказал им, что нужно исправить мелкие детали. Выигрывать дуэли, делать передачи, а не ошибаться в них, и именно тогда динамика игры может измениться. Мы были быстрее, интенсивнее и сосредоточеннее», — приводит слова Анчелотти сайт УЕФА.