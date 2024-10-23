Карло Анчелотти: Винисиус выиграет «Золотой мяч»

Винисиус подписал контракт с «Реалом» в 2018 году, на тот момент бразильцу было 18 лет. Мадридцы заплатили за него «Фламенго» 45 миллионов евро. В общей сложности бразилец провел за клуб 277 матчей, в которых забил 88 мячей и сделал 82 результативные передачи. В минувшем сезоне Винисиус вместе с командой стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании, обладателем Суперкубка УЕФА и Испании.