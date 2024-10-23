Карло Анчелотти: Винисиус выиграет «Золотой мяч»

22 октября «Реал» разгромил дортмундскую «Боруссию» со счетом 5:2. Винисиус отметился хет-триком, еще по одному мячу забили Лукас Васкес и Антонио Рюдигер. В составе немецкого клуба отличились Дониелл Мален и Джейми Байно-Гиттенс.
«По моему мнению, Винисиус выиграет “Золотой мяч”. Он получит награду. Дело не в сегодняшнем матче… Важно то, что он сделал в прошлом сезоне. Сегодняшний хет-трик может помочь ему в борьбе за следующий “Золотой мяч”, — передает слова Карло Анчелотти журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
Винисиус подписал контракт с «Реалом» в 2018 году, на тот момент бразильцу было 18 лет. Мадридцы заплатили за него «Фламенго» 45 миллионов евро. В общей сложности бразилец провел за клуб 277 матчей, в которых забил 88 мячей и сделал 82 результативные передачи. В минувшем сезоне Винисиус вместе с командой стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании, обладателем Суперкубка УЕФА и Испании.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Винисиуса в 200 миллионов евро.