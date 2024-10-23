Баку и Мадрид претендуют на финал Лиги чемпионов 2027 года

Финал главного еврокубка в 2027 году хотят принять столица Азербайджана Баку («Олимпийский стадион») и столица Испании Мадрид (стадион «Метрополитано»).
Окончательные предложения должны быть поданы вместе с заявочными пакетами до 19 марта 2025 года. Исполком УЕФА назовет хозяина финала Лиги чемпионов — 2027 в мае 2025 года.
Финал Лиги Чемпионов 2025 года состоится в Мюнхене на «Альянц Арене», а в 2026 году — в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».
В Баку еще не разу не проходил финал главного еврокубкового турнира, тогда как стадион «Метрополитано» принимал финал Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019 между английскими командами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», завершившийся со счетом 0:2 в пользу команды Юргена Клоппа. Еще четыре раза финала ЛЧ проходил в Мадриде на другом стадионе — «Сантьяго Бернабеу».
https://vk.com/video-50270859_456239362.