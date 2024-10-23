Баку и Мадрид претендуют на финал Лиги чемпионов 2027 года

В Баку еще не разу не проходил финал главного еврокубкового турнира, тогда как стадион «Метрополитано» принимал финал Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019 между английскими командами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», завершившийся со счетом 0:2 в пользу команды Юргена Клоппа. Еще четыре раза финала ЛЧ проходил в Мадриде на другом стадионе — «Сантьяго Бернабеу».