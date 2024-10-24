«Ливерпуль» установил клубный рекорд в Лиге чемпионов

Как сообщает OptaJoe в одной из соцсетей, «Ливерпуль» впервые в истории клуба выиграл первые шесть выездных матчей сезона, повторив достижение «Манчестер Сити» в сезоне-2017/2018.
Также главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот, возглавивший команду летом 2024 года, стал первым тренером в истории высшего дивизиона английского футбола, которому удалось одержать 11 побед в первых 12 матчах во главе команды во всех турнирах. Об этом сообщает Opta.
В текущем сезоне «Ливерпуль» лишь однажды потерял очки, уступив со счетом 0:1 «Ноттингем Форест» в матче 4-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» выиграл все три первых матча в Лиге чемпионов и занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 9 очков. Такое же количество баллов у «Астон Виллы». На третьей строчке располагается «Манчестер Сити» с 7 очками. Также еще ряд команд имеет такое же количество баллов, что и горожане.
В следующем туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» на домашнем поле встретится с «Байером».