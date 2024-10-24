«Ливерпуль» установил клубный рекорд в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» выиграл все три первых матча в Лиге чемпионов и занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 9 очков. Такое же количество баллов у «Астон Виллы». На третьей строчке располагается «Манчестер Сити» с 7 очками. Также еще ряд команд имеет такое же количество баллов, что и горожане.