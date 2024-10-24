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«Ливерпуль» установил клубный рекорд в Лиге чемпионов

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл на выезде «РБ Лейпциг» со счетом 1:0.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Hesham Elsherif/Anadolu via Getty Images

Как сообщает OptaJoe в одной из соцсетей, «Ливерпуль» впервые в истории клуба выиграл первые шесть выездных матчей сезона, повторив достижение «Манчестер Сити» в сезоне-2017/2018.

Также главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот, возглавивший команду летом 2024 года, стал первым тренером в истории высшего дивизиона английского футбола, которому удалось одержать 11 побед в первых 12 матчах во главе команды во всех турнирах. Об этом сообщает Opta.

В текущем сезоне «Ливерпуль» лишь однажды потерял очки, уступив со счетом 0:1 «Ноттингем Форест» в матче 4-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» выиграл все три первых матча в Лиге чемпионов и занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 9 очков. Такое же количество баллов у «Астон Виллы». На третьей строчке располагается «Манчестер Сити» с 7 очками. Также еще ряд команд имеет такое же количество баллов, что и горожане.

В следующем туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» на домашнем поле встретится с «Байером».

РБ Лейпциг
0:1
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
23.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Red Bull Arena (Zentralstadion), 45228 зрителей
Главные тренеры
Марко Розе
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Дарвин Нуньес
(Мохамед Салах)
27′
Составы команд
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
4
Вилли Орбан
23
Кастелло Люкеба
8′
39
Беньямин Хенрикс
7
Антонио Нуса
11
Лоис Опенда
3
Лютсхарел Гертрейда
23′
74′
5
Эль-Шадай Битшиабу
8
Амаду Айдара
86′
6
Эльиф Эльмас
10
Хави Симонс
78′
9
Юссуф Поульсен
18
Артур Вермерен
74′
14
Кристоф Баумгартнер
30
Беньямин Шешко
74′
44
Кевин Кампль
Ливерпуль
62
Кивин Келлехер
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
12′
38
Райан Гравенберх
18
Коди Гакпо
21
Константинос Цимикас
75′
2
Джо Гомес
66
Трент Александр-Арнолд
75′
26
Эндрю Робертсон
9
Дарвин Нуньес
74′
17
Кертис Джонс
11
Мохамед Салах
63′
7
Луис Диас
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
17
6
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
7
9
Фолы
7
5
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
РБ Лейпциг
Лига чемпионов: таблица и календарь