Винисиус признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Также на звание лучшего игрока недели были номинированы капитан «Барселоны» Рафинья, который забил три мяча в ворота «Баварии». Такуми Минамино из «Монако», оформивший дубль в матче с «Црвеной Звездой». И игрок «Милана» Тиджани Рейндерс, забивший два мяча в игре с «Брюгге».