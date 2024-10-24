Винисиус признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Винисиус оформил хет-трик в матче 3-го тура общего этапа ЛЧ против дортмундской «Боруссии» (5:2).
Также на звание лучшего игрока недели были номинированы капитан «Барселоны» Рафинья, который забил три мяча в ворота «Баварии». Такуми Минамино из «Монако», оформивший дубль в матче с «Црвеной Звездой». И игрок «Милана» Тиджани Рейндерс, забивший два мяча в игре с «Брюгге».
После трех туров «Реал» занимает 12-е место в турнирной таблице с 6 очками, отставая от лидирующей «Астон Виллы» на три балла.
По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы занявшие с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право сыграть в ⅛ финала.
Ранее в СМИ сообщили, что Винисиус станет обладателем награды лучшему футболисту — «Золотой мяч». Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в театре «Шатле» в Париже. В тройку фаворитов на награду помимо Винисиуса входят полузащитник «Манчестер Сити» Родри и полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.