Льорис рассказал о неуместном подарке президента «Тоттенхэма»

37-летний француз рассказал о неприятном инциденте с президентом «Тоттенхэма» Дэниелом Леви, который произошел перед финалом Лиги чемпионов 2019 года, где «шпоры» уступили «Ливерпулю» (0:2).
«За четыре дня до финала Дэниел Леви собрал нас всех вместе, чтобы объявить, что при поддержке спонсора каждый из нас получит роскошные авиаторские часы от клуба. Сначала мы были рады увидеть элегантные коробки. Затем мы открыли их и обнаружили, что он выгравировал на задней крышке каждого экземпляра имя игрока и “Финалист Лиги чемпионов 2019”. “Финалист”. Кто делает такое в такой момент? Я до сих пор не оправился, и я не одинок. Если бы мы выиграли, он бы не попросил вернуть часы, чтобы вместо этого выгравировать “Победитель”.
Я испытываю огромное уважение и почтение к этому человеку и всему, что он сделал для клуба в качестве председателя — я его знал — но есть вещи, к которым он просто не чувствителен. Несмотря на то, что часы великолепны, я никогда их не носил. Я бы предпочел, чтобы на них ничего не было. С такой гравировкой Леви не удивился бы, если бы мы проигрывали 1:0 через пару минут: так было написано», — рассказал Льорис.
Уго Льорис выступал за «Тоттенхэм» с 2012-го по 2023 год. Он провел за клуб 447 матчей, в которых пропустил 508 мячей и 151 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Помимо выхода в финал Лиги чемпионов-2019, Льорис дважды проигрывал с «Тоттенхэмом» в финале Кубка лиги (2015, 2021).
В декабре 2023 года Льорис покинул «Тоттенхэм» и подписал контракт с клубом МЛС «Лос-Анджелес».