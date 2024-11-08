Льорис рассказал о неуместном подарке президента «Тоттенхэма»

«За четыре дня до финала Дэниел Леви собрал нас всех вместе, чтобы объявить, что при поддержке спонсора каждый из нас получит роскошные авиаторские часы от клуба. Сначала мы были рады увидеть элегантные коробки. Затем мы открыли их и обнаружили, что он выгравировал на задней крышке каждого экземпляра имя игрока и “Финалист Лиги чемпионов 2019”. “Финалист”. Кто делает такое в такой момент? Я до сих пор не оправился, и я не одинок. Если бы мы выиграли, он бы не попросил вернуть часы, чтобы вместо этого выгравировать “Победитель”.



Я испытываю огромное уважение и почтение к этому человеку и всему, что он сделал для клуба в качестве председателя — я его знал — но есть вещи, к которым он просто не чувствителен. Несмотря на то, что часы великолепны, я никогда их не носил. Я бы предпочел, чтобы на них ничего не было. С такой гравировкой Леви не удивился бы, если бы мы проигрывали 1:0 через пару минут: так было написано», — рассказал Льорис.