Гендиректор «Црвены Звезды» отметил победу в матче ЛЧ песней «Катюша»: видео

Основной этап Лиги чемпионов завершится 29 января 2025 года. После 8 туров основного этапа Лиги чемпионов 8 команд автоматически выйдут в ⅛ финала, команды с 9-го по 24-е место сыграют в дополнительном раунде за право участия в ⅛ финала. А те участники турнира, которые окажутся ниже 24-го места, покинут еврокубки в этом сезоне.