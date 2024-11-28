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Гендиректор «Црвены Звезды» отметил победу в матче ЛЧ песней «Катюша»: видео

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич отметил первую победу клуба в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, исполнив песню «Катюша» на русском языке.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов чемпион Сербии разгромил дома «Штутгарт» со счетом 5:1. Дублем отметился Неманья Радоньич, по одному мячу забили Катомпа Мвумпа, Раде Крунич и Мирко Иванич. В составе немецкой команды отличился Эрмедин Демирович.

Сразу после разгромной победы в матче игроки и руководство клуба отправились отмечать событие в ресторан, который располагается на домашнем стадионе клуба, известном как белградская «Маракана». В какой-то момент гендиректор клуба Звездан Терзич в ходе празднования взял микрофон и спел «Катюшу» на русском языке.

Предыдущие четыре встречи футболисты «Црвены Звезды» проиграли, таким образом в матче со «Штутгартом» были набраны первые очки сербской команды в Лиге чемпионов сезона-2024/25. Красно-белые занимают 31-е место в общей таблице по итогам 5 туров.

Основной этап Лиги чемпионов завершится 29 января 2025 года. После 8 туров основного этапа Лиги чемпионов 8 команд автоматически выйдут в ⅛ финала, команды с 9-го по 24-е место сыграют в дополнительном раунде за право участия в ⅛ финала. А те участники турнира, которые окажутся ниже 24-го места, покинут еврокубки в этом сезоне.

Црвена Звезда
5:1
Первый тайм: 2:1
Штутгарт
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
27.11.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
Rajko Mitic Stadium
Главные тренеры
Владан Милоевич
Себастьян Хенесс
Голы
Црвена Звезда
Силас Катомпа Мвумпа
12′
Раде Крунич
(Соль Ен У)
31′
Мирко Иванич
(Тими Макс Элшник)
65′
Неманья Радоньич
(Раде Крунич)
69′
Неманья Радоньич
(Тими Макс Элшник)
88′
Штутгарт
Эрмедин Демирович
(Энцо Мийо)
5′
Составы команд
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
5
Урош Спаич
24
Нассер Джига
66
Соль Ен У
70
Огнен Мимович
21
Тими Макс Элшник
6
Раде Крунич
52′
77′
8
Гелор Канга
55
Андрия Максимович
45+2′
59′
4
Мирко Иванич
9
Шериф Ндиай
45+2′
67′
17
Бруно Дуарте
15
Силас Катомпа Мвумпа
77′
22
Далсиу
27
Фелисиу Милсон
67′
49
Неманья Радоньич
Штутгарт
33
Александр Нюбель
7
Максимилиан Миттельштедт
24
Юлиан Шабо
29
Антони Руо
45+2′
16
Атакан Каразор
9
Эрмедин Демирович
4
Джоша Вагноман
76′
20
Леонидас Стергиу
15
Паскаль Штенцель
46′
32
Фабиан Ридер
6
Ангело Штиллер
84′
5
Янник Кайтель
8
Энцо Мийо
76′
47
Жарзиньо Маланга
27
Крис Фюрих
84′
30
Бенджамин Боаке
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
14
Фолы
17
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Ламбрехтс
(Бельгия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти