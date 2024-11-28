Гендиректор «Црвены Звезды» отметил победу в матче ЛЧ песней «Катюша»: видео

В 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов чемпион Сербии разгромил дома «Штутгарт» со счетом 5:1. Дублем отметился Неманья Радоньич, по одному мячу забили Катомпа Мвумпа, Раде Крунич и Мирко Иванич. В составе немецкой команды отличился Эрмедин Демирович.
Сразу после разгромной победы в матче игроки и руководство клуба отправились отмечать событие в ресторан, который располагается на домашнем стадионе клуба, известном как белградская «Маракана». В какой-то момент гендиректор клуба Звездан Терзич в ходе празднования взял микрофон и спел «Катюшу» на русском языке.
Предыдущие четыре встречи футболисты «Црвены Звезды» проиграли, таким образом в матче со «Штутгартом» были набраны первые очки сербской команды в Лиге чемпионов сезона-2024/25. Красно-белые занимают 31-е место в общей таблице по итогам 5 туров.
Основной этап Лиги чемпионов завершится 29 января 2025 года. После 8 туров основного этапа Лиги чемпионов 8 команд автоматически выйдут в ⅛ финала, команды с 9-го по 24-е место сыграют в дополнительном раунде за право участия в ⅛ финала. А те участники турнира, которые окажутся ниже 24-го места, покинут еврокубки в этом сезоне.