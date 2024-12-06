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Ледяхов рассказал, как Ельцин перепутал Романцева с водителем автобуса

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов рассказал о забавном случае в раздевалке красно-белых после победы над «Фейеноордом» в Кубке кубков (3:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, в ответном матче ¼ финала Кубка обладателей кубков УЕФА «Спартак» под руководством Олега Романцева в Москве обыграл «Фейеноорд» со счетом 3:1. Дубль в этой встрече оформил Валерий Карпин, еще один мяч забил Дмитрий Радченко.

— К разговору о Черенкове. В 1993-м вы пересеклись с ним в «Спартаке». Самый памятный эпизод с Федором?


— Победный четвертьфинал Кубка кубков с «Фейеноордом», когда его в концовке удалили. Мы атаковали, он пытался замкнуть прострел и в борьбе за мяч зацепил вратаря. Легонько. Но тот на дыбы, еще и защитники налетели. Они все высоченные, мощные, бедного Федора чуть не затоптали. Особенно ван Гоббел, темнокожий здоровяк, усердствовал. Я как раз рядом был, вступился.

Вы же знаете характер Черенкова — тихий, миролюбивый, мухи не обидит. Ни в какие конфликты не ввязывался. А тут вдруг завелся, от ван Гоббела отмахнулся… В итоге красную получили оба.

Запомнился матч не только удалением Федора, но и внезапным визитом в нашу раздевалку президента России Бориса Ельцина. Первым он поздравил с победой Колю Дорошина, водителя автобуса. Пожал руку, произнес какие-то слова. Принял его за Романцева, представляете?! Все обалдели. Потом кто-то из свиты подсказал, где Олег Иванович, и тогда уже Ельцин к нему направился.

В Москве в тот вечер было адски холодно, в ложе Борис Николаевич согревался известным способом. Наверное, из-за этого и перепутал. Причем он зашел, когда мы не успели переодеться, кто-то даже в душ не сходил. Прямо в грязной форме с президентом и сфотографировались, — приводит слова Ледяхова «Спорт-Экспресс».

Спартак
Фейеноорд
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