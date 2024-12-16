Стало известно место проведения матча за Суперкубок УЕФА

Соответствующее решение было принято сегодня в Лозанне на заседании исполнительного комитета УЕФА. Италия впервые примет матч за Суперкубок УЕФА после переноса турнира из Монако в 2013 году.
Стадион «Фриули», который является домашней ареной клуба «Удинезе», вмещает 25 144 человека. Арена приняла три матча чемпионата мира 1990 года.
Матч за Суперкубок УЕФА состоится 13 августа 2025 года. В нем сыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2024/25.
Предыдущий матч за Суперкубок УЕФА прошел на «Национальном стадионе» в Варшаве. Обладателем трофея в рекордный шестой раз стал мадридский «Реал», который обыграл «Аталанту» (2:0).