Шесть клубов лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

«Штурм», «РБ Лейпциг», «Слован», «Янг Бойз», «Црвена Звезда» и «Болонья» за тур до конца общего этапа ЛЧ лишились математических шансов на выход в следующую стадию турнира.
Австрийский «Штурм» разгромно проиграл итальянской «Аталанте» (0:5) и набрал лишь три очка за 7 матчей в ЛЧ. Словацкий «Слован» уступил «Штутгарту» (1:3) и не смог заработать ни одного балла за 7 туров общего этапа Лиги чемпионов. «РБ Лейпциг» осталось провести два матча, но даже в случае двух побед он не сможет подняться выше 27-го места единой таблицы. Такая же ситуация у «Янг Бойз».
«Црвена Звезда» упустила последние шансы, не сумев обыграть «ПСВ» (2:3). «Болонья» не сможет попасть в топ-24 даже после победы над «Боруссией», так как в случае набора 8 очков выше нее в любом случае окажутся «Манчестер Сити» или «ПСЖ», которые сегодня сыграют между собой.
Напомним, в стадию плей-офф Лиги чемпионов отбираются 24 команды. Восемь лучших клубов общего этапа выйдут напрямую в ⅛ финала турнира. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в дополнительном раунде плей-офф. На текущий момент 24-е место занимает загребское «Динамо», набравшее восемь очков после шести матчей.
Две команды досрочно гарантировали себе выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Это «Ливерпуль» и «Барселона», они занимают первое и второе место в турнирной таблице соответственно.
«Атлетико», «Аталанта», «Арсенал», «Байер», «Интер», «Астон Вилла», «Брест», «Монако» и «Лилль» гарантировали себе выход в плей-офф, но пока не места в ⅛ финала.