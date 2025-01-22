Шесть клубов лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Австрийский «Штурм» разгромно проиграл итальянской «Аталанте» (0:5) и набрал лишь три очка за 7 матчей в ЛЧ. Словацкий «Слован» уступил «Штутгарту» (1:3) и не смог заработать ни одного балла за 7 туров общего этапа Лиги чемпионов. «РБ Лейпциг» осталось провести два матча, но даже в случае двух побед он не сможет подняться выше 27-го места единой таблицы. Такая же ситуация у «Янг Бойз».