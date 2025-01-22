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Нури Шахин уволен из «Боруссии» после четырех поражений подряд

Во вторник, 21 января, клуб из Дортмунда уступил в Лиге чемпионов «Болонье», для которой победа стала первой на турнире.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Боруссия» Дортмунд объявила об отставке главного тренера Нури Шахина.

«К сожалению, нам не удалось реализовать спортивные амбиции “Боруссии” Дортмунд в этом сезоне на момент публикации этого заявления. Я желаю всего наилучшего этому особому клубу», — приводит слова Шахина пресс-служба «шмелей».

«После четырех поражений подряд, одной единственной победы в последних девяти матчах и текущего десятого места в Бундеслиге, мы, к сожалению, потеряли веру в то, что сможем вместе достичь своих спортивных целей. Это решение, конечно, болезненно для меня лично, но после матча против “Болоньи” его уже было невозможно избежать», — заявил исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ларс Риккен.

Нури Шахин в январе 2024 года вошел в тренерский штаб Эдина Терзича в «Боруссии», а летом возглавил команду. Во время игровой карьеры Шахин играл за команду из Дортмунда с 2005-го по 2011 год и с 2014-го по 2016 год. Экс-полузащитник сборной Турции вместе с командой побеждал в Бундеслиге в 2011 году.

Основным кандидатом на пост главного тренера «Боруссии» СМИ называют нидерландского специалиста Эрика тен Хага, которого осенью уволили из «Манчестер Юнайтед».

После 18 туров «Боруссия» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги и с 12 баллами идут 13-ми в Лиге чемпионов. Следующий матч черно-желтые проведут в субботу, 25 января, когда примут на своем поле «Вердер» в 19-м туре чемпионата Германии.

Болонья
2:1
Первый тайм: 0:1
Боруссия Д
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
21.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Renato Dall'Ara
Главные тренеры
Винченцо Итальяно
Нури Шахин
Голы
Болонья
Тейс Даллинга
(Йенс Одгор)
71′
Сэмюэл ИлингДжуниор
72′
Боруссия Д
Серу Гирасси
15′
Составы команд
Болонья
28
Лукаш Скорупски
2
Эмиль Хольм
14′
22
Хараламбос Ликояннис
31
Сэм Бекема
19
Льюис Фергюсон
90′
11
Дан Ндой
26
Джон Лукуми
60′
63′
15
Николо Казале
8
Ремо Фройлер
20′
46′
21
Йенс Одгор
18
Томмазо Побега
87′
6
Никола Моро
7
Риккардо Орсолини
35′
14
Сэмюэл ИлингДжуниор
9
Сантьяго Кастро
63′
24
Тейс Даллинга
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
4
Нико Шлоттербек
26
Юлиан Рюэрсон
89′
8
Феликс Нмеча
14
Максимилиан Байер
62′
43
Джейми Гиттенс
7
Джованни Рейна
64′
23
Эмре Джан
13
Паскаль Гросс
75′
2
Ян Коуту
82′
9
Серу Гирасси
75′
10
Юлиан Брандт
16
Жюльен Дюранвиль
64′
27
Карим Адейеми
81′
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
3
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
15
Фолы
18
7
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сердар Гезюбюйюк
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
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