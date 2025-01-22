Нури Шахин уволен из «Боруссии» после четырех поражений подряд

«Боруссия» Дортмунд объявила об отставке главного тренера Нури Шахина.
«К сожалению, нам не удалось реализовать спортивные амбиции “Боруссии” Дортмунд в этом сезоне на момент публикации этого заявления. Я желаю всего наилучшего этому особому клубу», — приводит слова Шахина пресс-служба «шмелей».
«После четырех поражений подряд, одной единственной победы в последних девяти матчах и текущего десятого места в Бундеслиге, мы, к сожалению, потеряли веру в то, что сможем вместе достичь своих спортивных целей. Это решение, конечно, болезненно для меня лично, но после матча против “Болоньи” его уже было невозможно избежать», — заявил исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ларс Риккен.
Нури Шахин в январе 2024 года вошел в тренерский штаб Эдина Терзича в «Боруссии», а летом возглавил команду. Во время игровой карьеры Шахин играл за команду из Дортмунда с 2005-го по 2011 год и с 2014-го по 2016 год. Экс-полузащитник сборной Турции вместе с командой побеждал в Бундеслиге в 2011 году.
Основным кандидатом на пост главного тренера «Боруссии» СМИ называют нидерландского специалиста Эрика тен Хага, которого осенью уволили из «Манчестер Юнайтед».
После 18 туров «Боруссия» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги и с 12 баллами идут 13-ми в Лиге чемпионов. Следующий матч черно-желтые проведут в субботу, 25 января, когда примут на своем поле «Вердер» в 19-м туре чемпионата Германии.