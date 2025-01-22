Нури Шахин уволен из «Боруссии» после четырех поражений подряд

«После четырех поражений подряд, одной единственной победы в последних девяти матчах и текущего десятого места в Бундеслиге, мы, к сожалению, потеряли веру в то, что сможем вместе достичь своих спортивных целей. Это решение, конечно, болезненно для меня лично, но после матча против “Болоньи” его уже было невозможно избежать», — заявил исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ларс Риккен.