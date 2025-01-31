Жеребьевка плей-офф Лиги Европы. Чалов и Оздоев поедут в Румынию

ПАОК, в составе которого играют российские футболисты Федор Чалов и Магомед Оздоев, встретится с ФКСБ. Под этим названием сейчас по юридическим причинам выступает самый титулованный клуб Румынии «Стяуа». В матче общего этапа румыны на выезде обыграли греков со счетом 1:0.