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Жеребьевка плей-офф Лиги Европы. Чалов и Оздоев поедут в Румынию

Состоялась жеребьевка стыковых матчей плей-офф Лиги Европы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В стыковых матчах второго по значимости еврокубкового турнира примут участие 16 команд, которые на общем этапе заняли места с 9-го по 24-е.

  • «Ференцварош» — «Виктория Пльзень»;
  • «Юнион» — «Аякс»;
  • «Порту» — «Рома»;
  • ПАОК — ФКСБ;
  • «Твенте» — «Буде-Глимт»;
  • «АЗ Алкмар» — «Галатасарай»;
  • «Фенербахче» — «Андерлехт»;
  • «Мидтьюлланд» — «Реал Сосьедад».

ПАОК, в составе которого играют российские футболисты Федор Чалов и Магомед Оздоев, встретится с ФКСБ. Под этим названием сейчас по юридическим причинам выступает самый титулованный клуб Румынии «Стяуа». В матче общего этапа румыны на выезде обыграли греков со счетом 1:0.

«Реал Сосьедад» сыграет с датским клубом «Мидтьюлланд». Выступающий за клуб из Сан-Себастьяна 21-летний Арсен Захарян пропустил первую половину сезона-2024/25 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле.

Чемпион Норвегии «Буде-Глимт», основным вратарем которого является россиянин Никита Хайкин, встретится с нидерландским «Твенте».

Игры этой стадии Лиги Европы пройдут 13 и 20 февраля. Победитель каждой пары сыграет в ⅛ финала. Напрямую в ⅛ финала Лиги Европы вышли команды, которые в общем этапе заняли места с 1-го по 8-е: «Лацио», «Атлетик», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос», «Рейнджерс».

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта», которая выиграла еврокубковый турнир впервые в своей истории, победив в финальном матче со счётом 3:0 немецкий клуб «Байер».

ПАОК
Реал Сосьедад
Буде-Глимт
Лига Европы: таблица и календарь