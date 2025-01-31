Жеребьевка плей-офф Лиги Европы. Чалов и Оздоев поедут в Румынию

В стыковых матчах второго по значимости еврокубкового турнира примут участие 16 команд, которые на общем этапе заняли места с 9-го по 24-е.
- «Ференцварош» — «Виктория Пльзень»;
- «Юнион» — «Аякс»;
- «Порту» — «Рома»;
- ПАОК — ФКСБ;
- «Твенте» — «Буде-Глимт»;
- «АЗ Алкмар» — «Галатасарай»;
- «Фенербахче» — «Андерлехт»;
- «Мидтьюлланд» — «Реал Сосьедад».
ПАОК, в составе которого играют российские футболисты Федор Чалов и Магомед Оздоев, встретится с ФКСБ. Под этим названием сейчас по юридическим причинам выступает самый титулованный клуб Румынии «Стяуа». В матче общего этапа румыны на выезде обыграли греков со счетом 1:0.
«Реал Сосьедад» сыграет с датским клубом «Мидтьюлланд». Выступающий за клуб из Сан-Себастьяна 21-летний Арсен Захарян пропустил первую половину сезона-2024/25 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле.
Чемпион Норвегии «Буде-Глимт», основным вратарем которого является россиянин Никита Хайкин, встретится с нидерландским «Твенте».
Игры этой стадии Лиги Европы пройдут 13 и 20 февраля. Победитель каждой пары сыграет в ⅛ финала. Напрямую в ⅛ финала Лиги Европы вышли команды, которые в общем этапе заняли места с 1-го по 8-е: «Лацио», «Атлетик», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос», «Рейнджерс».
Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта», которая выиграла еврокубковый турнир впервые в своей истории, победив в финальном матче со счётом 3:0 немецкий клуб «Байер».