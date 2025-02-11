Анчелотти: «Играть против команд Гвардиолы — настоящий кошмар»



«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В плей-офф с «Манчестер Сити» мадридский клуб сыграет в четвертом розыгрыше главного европейского футбольного турнира подряд.



В 2020 году «Манчестер Сити» прошел «Реал» (4:2 по сумме двух матчей) в ⅛ финала Лиги чемпионов. В 2022 году команды сыграли в полуфинале, где «Реал» превзошел «Манчестер Сити» (6:5 по сумме двух матчей). В 2023 году клубы вновь встретились на той же стадии — дальше прошел «Манчестер Сити» (5:1 по сумме двух игр). В 2024 году «Реал» переиграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале в серии пенальти (3:3 — первый матч, 1:1 — второй, 5:4 по пенальти).



По итогам общего этапа Лиги чемпионов напрямую в ⅛ финала вышли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».



Первые матчи стыков пройдут 11—12 февраля , ответные — 18—19 февраля . Игры ⅛ финала начнутся 4 и 5 марта, а ответные матчи запланированы на 11 и 12 марта.