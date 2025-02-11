Анчелотти: «Играть против команд Гвардиолы — настоящий кошмар»

Сегодня, 11 февраля, «Реал» на выезде сыграет с горожанами в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала плей-офф Лиги чемпионов.
«Играть против команд Гвардиолы — это всегда настоящий кошмар. Пеп всегда старается использовать новые тактики и инновации в футболе. Я его очень уважаю. Он один из лучших тренеров, если не лучший в мире», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В плей-офф с «Манчестер Сити» мадридский клуб сыграет в четвертом розыгрыше главного европейского футбольного турнира подряд.
В 2020 году «Манчестер Сити» прошел «Реал» (4:2 по сумме двух матчей) в ⅛ финала Лиги чемпионов. В 2022 году команды сыграли в полуфинале, где «Реал» превзошел «Манчестер Сити» (6:5 по сумме двух матчей). В 2023 году клубы вновь встретились на той же стадии — дальше прошел «Манчестер Сити» (5:1 по сумме двух игр). В 2024 году «Реал» переиграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале в серии пенальти (3:3 — первый матч, 1:1 — второй, 5:4 по пенальти).
По итогам общего этапа Лиги чемпионов напрямую в ⅛ финала вышли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».
Первые матчи стыков пройдут